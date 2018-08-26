Altın fiyatları: Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın ve Cumhuriyet altını kaç TL? 26 Ağustos 2018

Altın fiyatları yükseldiği yerde kaldı. Çeyrek altın fiyatı gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? soruları hafta sonunda düğünlere gidecek ya da takı takacak yurttaşlarımız tarafından merak ediliyor. ABD ile olan yaptırım gerginliği karşılıklı atılan adımlarla sürerken dövizin artması altın fiyatlarını da yükseltmişti. Ekonominin gündeminde Altın ne kadar? sorusu var. Gram altının Kapalıçarşı'daki alış fiyatı 232,96 lira, satış fiyatı ise 233,06 lira oldu. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar...

ABD’nin Türkiye’ye yaptırım kararı almasının ardından dolar ve altın tarihi zirveyi görmüş, takip eden zamanlarda dalgalanmalar yaşasa da genel olarak yükseliş trendine girmişti.. Genellikle altın fiyatları da dövizle birlikte yükseliyor. Çeyrek altın fiyatı gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar oldu? Gündemdeki birçok gelişmeden etkilenen altın fiyatlarının son günlerdeki yükselişi yerini dalgalı bir grafiğe ve yükselişe bıraktı. İşte Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarında son durum…

GRAM ALTIN NE KADAR?

232,96 liradan alınırken, 233,06 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 365,92 liradan alınırken 375,66 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 729,55'den alınırken 751,33 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1.520,00 liradan alınıp 1.540,00 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamandada uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

KUYUMCU DÜKKANLARI KAPANDI LOKUMCU OLDU

3 bin 600 dükkanın bulunduğu tarihi Kapalıçarşı’da son yıllarda lokum satan işyerlerinde artış yaşanıyor. Son 2 yılda Kapalıçarşı’da 41 kuyumcu dükkanı kapanırken, hepsinin yerine lokumcu açıldığı öğrenildi.

Kapalıçarşı Esnaflar Derneği Başkanı Hasan Fırat, gelen turistlerin artık ucuz ürünü tercih ettiğini kaydederek, “El değiştiren 100’ün üzerinde işyerimiz var. Bugüne kadar Kapalıçarşı’da 3 bin 600 dükkanın içerisinde en çok el değiştiren kuyumcular oldu. Altının yükselmesi, doların yükselmesi ve kiraların dövizle ödenmesinden dolayı mülk sahiplerinin bazıları fedakarlık yaptı, bazıları yapmadı” dedi.

BANKALARDA 180 TONUN ÜZERİNDE ALTIN VAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı haziran ayının son işlem gününü 184 bin 130 liradan tamamlamıştı. Buna göre bankalardaki kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünün haziran sonunda 180,8 ton düzeyinde gerçekleştiği hesaplandı.

Yapılan hesaplamalara göre, bankalardaki altın hesaplarının büyüklüğü, 2017 sonunda 153,6 ton seviyesinde bulunuyordu. Bu da kıymetli maden depo hesaplarının büyüklüğünde son altı ayda 27,3 tonluk artış gerçekleştiğine işaret etti. Böylece altın hesaplarında yeni zirve değer bazında 33,3 milyar lira, miktar bazında ise 180,8 ton oldu