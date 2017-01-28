Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan gözaltına alındı.Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasada değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Tan, adresine ifade vermesi için gönderilen tebligata rağmen gelmemesi üzerine, çıkarılan "zorla getirme" kararı uyarınca güvenlik güçlerince adliyeye getirildi.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.