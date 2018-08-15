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"ALO 170" milyonlarca başvuruya çözüm üretti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iletişim merkezi "ALO 170" bu yılın geride kalan döneminde çalışanların yaptığı 10 milyona yakın başvuruya çözüm üretti.

"ALO 170" milyonlarca başvuruya çözüm üretti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iletişim merkezi "ALO 170" bu yılın geride kalan döneminde çalışanların yaptığı 10 milyona yakın başvuruya çözüm üretti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:06
"ALO 170" milyonlarca başvuruya çözüm üretti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın iletişim merkezi "ALO 170" bu yılın geride kalan döneminde çalışanların yaptığı 10 milyona yakın başvuruya çözüm üretti.

"En iyi dış kaynaklı iş ortaklığı" alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan "Contact Center World.com" yarışmasında 2012'de birincilik ödülüne değer bulunan "ALO 170", çalışanların en fazla başvuru kaynağı olmaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 15 Kasım 2010'da hizmete açtığı "ALO 170" hattı, Bakanlığın yanı sıra SGK ve İŞKUR gibi ilgili kurum hizmetlerine dair çağrıların tek merkezden yanıtlanmasını sağlıyor.

Ankara, Karaman, Şanlıurfa ve Sivas'ın da aralarında olduğu 8 ilde binin üzerinde çalışan ile hizmet veren hatta, kurulduğu günden bugüne kadar 70 milyonun üzerinde çağrı geldi.

En fazla başvuru hizmet dökümü için

Her gün yaklaşık 50 bin kişinin başvurduğu hatta, vatandaşlarla günlük ortalama 180 ila 190 bin dakika görüşme yapılıyor.

Çalışanların temel başvuru noktası olan "ALO 170", bu yılın geride kalan döneminde çalışanların yaptığı 9 milyon 990 bin başvuruya çözüm üretti.

Vatandaşların en fazla SGK hizmet dökümü, rapor ücreti ve işsizlik sigortası konularında başvurduğu hat, işitme engellilere de görüntülü hizmet veriyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların da başvurduğu "ALO 170" hattı, geçen yıl 20 binin üzerinde kişiye çifte emeklilik ve yurt dışı sigortalılık başta olmak üzere birçok konuda da hizmet sundu.

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