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Almanya'dan skandal karar!

Almanya'da KRV eyalet hükümeti, Solingen saldırısının yıldönümünün, Türkiye'deki seçim kampanyası için kullanılamayacağı gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılacağı bir parlamento etkinliği yapılmayacağını belirtti.

Almanya'dan skandal karar!

Almanya'da KRV eyalet hükümeti, Solingen saldırısının yıldönümünün, Türkiye'deki seçim kampanyası için kullanılamayacağı gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılacağı bir parlamento etkinliği yapılmayacağını belirtti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 21:24
Almanya'dan skandal karar!

Almanya'dan skandal karar! Çavuşoğlu'nun konuşma yapması yasaklandı

Almanya'da KRV eyalet hükümeti, Solingen saldırısının yıldönümünün, Türkiye'deki seçim kampanyası için kullanılamayacağı gerekçesiyle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun katılacağı bir parlamento etkinliği yapılmayacağını belirtti.


Düsseldorf kentindeki eyalet parlamentosunun Sosyal Demokrat ve Yeşiller milletvekillerinin Çavuşoğlu’nun parlamentoda konuşma yapmaması için Cuma günü görüştükleri ve mutabık kaldıkları belirtildi.Solingen saldırısının 25'inci yıldönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyalet parlamentosunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı bir anma töreninin düzenlenmeyeceği belirtildi. KRV eyalet parlamentosu İhtiyarlar Heyeti'nin bu yöndeki uzlaşmasının Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller parti grupları tarafından da onaylandığı bildirildi.

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Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Başbakanı Armin Laschet, Solingen saldırısının kurbanı olan Genç ailesinin isteği üzerine Düsseldorf'taki eyalet parlamentosunda düzenlenecek anma etkinliğine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu davet etmişti.

Eyalet hükümeti çevrelerine dayandırılan habere göre, sadece bir Türk hükümet yetkilisiyle eyalet başbakanlık binasında bir anma etkinliği planlandığı belirtildi.

Öte yandan, Solingen'de 29 Mayıs'ta düzenlenecek anma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaTürkiyeSkandalKarar
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