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Aliyev: “Bu dev yatırımın Azerbaycan ve Türkiye kardeşlik tarihinde önemli yeri var“

Aliyev: “Bu dev yatırımın Azerbaycan ve Türkiye kardeşlik tarihinde önemli yeri var“

19 Ekim 2018 Cuma 14:01
Aliyev: “Bu dev yatırımın Azerbaycan ve Türkiye kardeşlik tarihinde önemli yeri var“

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV: "TÜRKİYE, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİ SAYESİNDE DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BİR GÜCE ULAŞTI. TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA SÖZ SAHİBİDİR. BU BİZİ ÇOK SEVİNDİRİYOR. TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya çapında büyük bir güce ulaştığını belirterek, "Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür." dedi.

Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR'ın iştirakı SOCAR Türkiye tarafından Aliağa'da inşa edilen ve reel sektörün 6,3 milyar dolarlık yatırımla tek noktaya yaptığı en büyük proje olma özelliğini taşıyan STAR Rafineri, Petkim Rüzgar Enerjisi Santrali, Petlim Konteyner Limanı ve Aliağa Genel Müdürlük binası açılışı için gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Aliyev, bu dev yatırımın Türkiye ve Azerbaycan kardeşlik tarihinde önemli bir yerinin bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'ye 3'üncü ziyaretini gerçekleştirdiğini ve kardeş Türkiye topraklarında bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Aliyev, iki ülke arasındaki ilişkinin en yüksek seviyede bulunduğunu ve bunun da asırlar boyu birlikte olan insanlar için doğal olduğunu aktardı.

Türkiye ile birliğin "sarsılmaz" olduğuna işaret eden Aliyev, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin de Türkiye olduğunu anımsattı.

İki ülkenin ortaklığının şerefli bir tarihe dayandığını, siyasi ilişkilerin en yüksek zirveye çıktığını, bunun iktisadi alana da yansıdığını vurgulayan Aliyev, şöyle konuştu:

"Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür. Türkiye bölgede çözümcü rol oynuyor. Türkiye ve Azerbaycan dünya çapında kardeşlik örneği gösteriyor. Ben dünyada 2 ülke tanımadım ki Türkiye ve Azerbaycan kadar bağlı olsunlar. Bu büyük bir servettir. Bunun için büyük yatırımları gerçekleştiriyoruz. Bizim gücümüz birliğimizdir ve bu bizim servetimizdir."

AVRASYA'NIN ENERJİ VE ULAŞTIRMA HARİTASI

Türkiye ile diğer önemli projeleri de hayata geçirmeye hazırlandıklarını kaydeden Aliyev, "Her proje, bölge için Avrasya için önem taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan güçlü siyasi irade gösteriyor. Avrasya'nın enerji ve ulaştırma haritasını çiziyor. Bu yeni haritaların altında bizim imzamız var. Bütün bu projeler büyük maliyet gerektiren projeler. Burada kardeş ülkelerin ekonomisine büyük yatırım yaptık." diye konuştu.

Aliyev, gelecekte iki ülkenin daha da büyük yatırımlar yapacağına inandığını belirterek, Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin de devam edeceğini sözlerine ekledi.

 

Son Güncelleme: 19.10.2018 18:13
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