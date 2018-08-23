banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
232.572
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8177
EURO
6.9689
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Cinayet zanlısı tutuklu yargılanacak
CİNAYET ZANLISI TUTUKLU YARGILANACAK
Erhürman: “Alo 171 Şikayet Hattına Gelen Şikayetler Mutlaka Değerlendirilecek”
ERHÜRMAN: “ALO 171 ŞİKAYET HATTINA...
Sucuoğlu: “Hükümet Şikayet, Mazeret, Laf Değil, İş Üretmeli”
SUCUOĞLU: “HÜKÜMET ŞİKÂYET, MAZERET..”
banner282

Alışveriş Yapmadı Diye Kadının Burnunu Kırdılar

Adana’da seyyar satıcılık yapan Suriyeliler, kendilerinden alışveriş yapmayan kadınla tartışıp burnunu kırdı.

Alışveriş Yapmadı Diye Kadının Burnunu Kırdılar

Adana’da seyyar satıcılık yapan Suriyeliler, kendilerinden alışveriş yapmayan kadınla tartışıp burnunu kırdı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:27
Alışveriş Yapmadı Diye Kadının Burnunu Kırdılar

Adana’da seyyar satıcılık yapan Suriyeliler, kendilerinden alışveriş yapmayan kadınla tartışıp burnunu kırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Kayalıbağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, B.K. alışverişyapmak için akrabasıyla çarşıya çıktı. İnönü Caddesi’nde kaldırıma kurulan seyyar tezgahları gezen B.K. kıyafetleri inceleyip fiyatını sordu. Ancak daha sonra kıyafeti almadan tezgah önünden ayrılmak istedi. Bunun üzerine Suriyeli iki kişi tepki gösterip "Madem almayacaktın sabahtan beri bizi neden oyalıyorsun" diye bağırdı. Bunun üzerine kadın da tepki gösterince iki şahıs kadına saldırıp darp etti. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine Suriyeli şahıslar kaçtı. Burnu kırılan kadın ise vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

B.K.’nin şikayetçi olduğu Suriyelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da iki grup çatıştı; yoldan geçen 8 yaşındaki Berfin vuruldu
Adana'da iki grup çatıştı; yoldan geçen 8 yaşındaki Berfin vuruldu
Fenerbahçe, Josef de Souza'yı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Josef de Souza'yı KAP'a bildirdi
Hülya Avşar denizde şov yaptı
Hülya Avşar denizde şov yaptı
Cani anneden kan donduran itiraf
Cani anneden kan donduran itiraf
Kilosunu 90 Liradan Satıyor
Kilosunu 90 Liradan Satıyor
Josef De Souza, Suudi Arabistan Yolcusu
Josef De Souza, Suudi Arabistan Yolcusu
Dolar tatilde böyle işlem görüyor
Dolar tatilde böyle işlem görüyor
Bakan stada Atatürk isminin verilmesini istedi
Bakan stada Atatürk isminin verilmesini istedi
Havacılıkta yeni bir sayfa açılıyor
Havacılıkta yeni bir sayfa açılıyor
Siirt'te üretilen elmalar 8 ülkeye ihraç ediliyor
Siirt'te üretilen elmalar 8 ülkeye ihraç ediliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim