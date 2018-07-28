banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540
Misafirlğe gittiği evi soydu
MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVİ SOYDU
Bıçaklı kavga kanlı bitti
BIÇAKLI KAVGA KANLI BİTTİ
Gazimağusa'da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner282
Flaş Haber
Bıçaklı kavga kanlı bitti
Kapat

Ali Koç, Alex'e Forma Hediye Etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza'ya forma hediye etti.

Ali Koç, Alex'e Forma Hediye Etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza'ya forma hediye etti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:07
Ali Koç, Alex'e Forma Hediye Etti

Ali Koç, Alex'e Forma Hediye Etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza'ya forma hediye etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alex de Souza'ya sürpriz bir hediye gönderdi. Alex ise Ali Koç'un bu jestine sosyal medyadan cevap verdi.

Alex, Ali Koç'un kendisine gönderdiği ve üzerinde "Büyük kaptan Alex'e sevgilerimle. Kalpler beraber." yazının bulunduğu yeni sezon formasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Brezilyalı eski futbolcu fotoğrafın altına ise "Başkan Ali Koç'a tüm samimi minnet duygularımı sunmak istiyorum. 2012 yılında kulüpten ayrıldığımdan beni Fenerbahçe'den gelen en harika sürpriz buydu. Bol şans başkan, her zaman yanınızdayım. Aynı zamanda tüm Fenerbahçe ailesine mutluluklar diliyorum. Kalpler beraber." şeklinde görüşlerini aktardı.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bedelli askerlikte kışlalar belli oldu
Bedelli askerlikte kışlalar belli oldu
Türkiye'den muhteşem kanlı ay manzaraları
Türkiye'den muhteşem kanlı ay manzaraları
190 yıllık çınar devrildi! 
190 yıllık çınar devrildi! 
Beşiktaş'tan çifte transfer bombası
Beşiktaş'tan çifte transfer bombası
Son dakika... Beşiktaş Mignolet'yi istiyor!
Son dakika... Beşiktaş Mignolet'yi istiyor!
Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdit mesajına cevap
Kılıçdaroğlu'ndan Trump'ın tehdit mesajına cevap
TBMM Başkanı Yıldırım: ABD tehdit dilinden vazgeçmeli
TBMM Başkanı Yıldırım: ABD tehdit dilinden vazgeçmeli
İstanbul'da jandarma müdürü FETÖ'den tutuklandı
İstanbul'da jandarma müdürü FETÖ'den tutuklandı
Irak'ın kuzeyi ve Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi ve Hakkari kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara, “Papaz Brunson İçin Takas Anlaşması” İddiasını Yalanladı!
Ankara, “Papaz Brunson İçin Takas Anlaşması” İddiasını Yalanladı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim