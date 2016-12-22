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22 Aralık 2016 Perşembe 12:05

Ali İsmail Korkmaz Davası Anayasa Mahkemesine Taşınıyor

Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasında, sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan ve Yalçın Akbulut'un onanan hapis cezalarını az bulan aile, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunacak.

Ali İsmail Korkmaz Davası Anayasa Mahkemesine Taşınıyor
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Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasında, sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan ve Yalçın Akbulut'un onanan hapis cezalarını az bulan aile, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunacak.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde üniversite öğrencisi Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesi davasında, sanık polis memurları Mevlüt Saldoğan'a verilen 10 yıl 10 ay ve Yalçın Akbulut'a verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay tarafından daha önce usul yönünden bozulan dava dosyası, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesince usul eksiklerinin giderilmesinin ardından yeniden Yüksek Mahkemeye geldi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık polis memuru Saldoğan'a verilen 10 yıl 10 ay, sanık polis memuru Akbulut'a verilen 10 yıl hapis cezası ile diğer sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

Sanık Şaban Gökpınar'ın beraat kararını da onayan daire, sanık polis memuru Hüseyin Engin hakkındaki beraat kararını ise Ali İsmail Korkmaz kaçarken bacaklarına copla vurarak yaralaması nedeniyle bozdu.

Sanık Ebubekir Harlar'a, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan verilen hapis cezası da eksik ceza tayininden bozuldu. Daire, Harlar'ın, "suçun yardımcısı" değil "faili" olduğuna karar verdi. Yerel Mahkeme, Harlar'a 8 yıl hapis cezası vermiş, fiil tam olarak gerçekleşmediği için cezayı önce yüzde 50, ardından da altıda bir oranında iyi hal indirimiyle 3 yıl 4 aya düşürmüştü.

Harlar'ın, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesi kararlaştırılmıştı. 

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Ali İsmail KorkmazAnayasa Mahkemesi
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