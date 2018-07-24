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ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 30 Eylül'de düzenleyeceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/2) başvurular başladı.

ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 30 Eylül'de düzenleyeceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/2) başvurular başladı.

24 Temmuz 2018 Salı 16:41
ALES başvuruları başladı

ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 30 Eylül'de düzenleyeceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/2) başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-ALES/2 30 Eylül'de 81 il merkezinde yapılacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınava başvurular bugünden itibaren, 2 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Adaylara başvuru sürecinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2018-ALES/2 kılavuzunu dikkatle incelemeleri tavsiye edildi.

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