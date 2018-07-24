ALES başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 30 Eylül'de düzenleyeceği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2018-ALES/2) başvurular başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-ALES/2 30 Eylül'de 81 il merkezinde yapılacak.
Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
Sınava başvurular bugünden itibaren, 2 Ağustos'a kadar yapılabilecek.
Adaylara başvuru sürecinde ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2018-ALES/2 kılavuzunu dikkatle incelemeleri tavsiye edildi.