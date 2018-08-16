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Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla kritik toplantısı

Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla kritik toplantısı

16 Ağustos 2018 Perşembe 06:21
Albayrak’ın yabancı yatırımcılarla kritik toplantısı

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla gerçekleştireceği görüşmeye yaklaşık 4 bin katılım talebi geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, söz konusu telekonferans bugün Türkiye saatiyle 16.00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak. 

Telekonferansa bin civarında katılımcı beklenirken, 3 bin 783 yabancı yatırımcı kayıt yaptırdı. Telekonferans görüşmesi için kayıtlar devam ederken, bu sayının, toplantı saatine kadar daha da artması bekleniyor. 

Görüşme için daha önce bugüne kadar gerçekleştirilen telekonferans görüşmelerinde sağlanan katılımların çok üstünde kayıt gerçekleştiği belirtiliyor. Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek olan Bakan Albayrak, son ekonomik gelişmelerin ardından küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek. Albayrak uluslararası yatırımcıları Türkiye'nin güvenli bir ekonomi olduğuna ikna etmeye çalışacak

Deutsche Bank, Citi, DOME Group ve HSBC tarafından organize edilen telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere, dünya genelinden katılım gerçekleşecek.

 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 10:04
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