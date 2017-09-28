Albayrak'tan Yaz Saati Uygulaması Açıklaması: “aynı İstikamette Devam

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Danıştay'ın yaz saati uygulamasıyla ilgili dünkü kararının esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi olmadığını belirterek, "Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir husus. Arkadaşlar usulle ilgili düzeltmeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip devam edecek. Orada bir problem yok." dedi.

İstanbul, 28 Eylül 17 (.): TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Danıştay'ın yaz saati uygulamasıyla ilgili dünkü kararının esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi olmadığını belirterek, "Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir husus. Arkadaşlar usulle ilgili düzeltmeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip devam edecek. Orada bir problem yok." dedi.

İstanbul Sanayi Odası'nda (İSO) düzenlenen Enerji Verimliliği Ödül Töreninde konuşan Albayrak, yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca durdurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Danıştay'ın yaz saati uygulamasıyla ilgili dünkü kararının esas yönüyle ilgili hiçbir etkisi olmadığını aktaran Albayrak, "Sadece usulle ilgili kanundaki maddenin geçerlilik süresiyle ilgili bir husus. Teknik bir konu. Arkadaşlar usulle ilgili düzeltmeyi yapıp birkaç gün içerisinde bitirip devam edecek. Aynı istikamette devam edeceğiz. Orada bir problem yok." bilgisini verdi.

Albayrak, verimlilik hususunda yaz saati uygulamasının Türkiye'ye çok önemli bir katkı yaptığını kaydederek, "Rakamsal olarak raporlar yeni geldi. Bakanlık olarak biz bir çalışma yapmıştık ama dışarıdan da üçüncü bir gözle Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma yaptırarak baktığımızda geçtiğimiz yıl 540 milyon liralık tasarrufla çok ciddi pozitif etki ortaya koymuştur. Bu süreç devam edecektir." ifadelerini kullandı.

(AA/FEZ)

