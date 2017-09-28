Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Eylül 2017 Perşembe 10:51

Albayrak: Yaz Saati Devam Edecek

Albayrak: Yaz Saati Devam Edecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasını Danıştay'ın durdurma kararına ilişkin, "Esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Usul ile ilgili düzenlemeyi yapıp devam edecek aynı.Bu süreç devam edecek" dedi.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yaz saati uygulamasını Danıştay'ın durdurma kararına ilişkin, "Esas yönünüyle hiçbir etkisi yok. Usul ile ilgili düzenlemeyi yapıp devam edecek aynı. Bu süreç devam edecek" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Albayrak özetle şunları söyledi:
 "Geçtiğimiz sene devreye aldığımız projeler ardından çok hızlı rekor düzeyde kapasite artışları yaptık.Ekim ayında yüzde 10'luk doğal gaz indirimi ile Avrupa'da birinciyiz.. Haneye en ucuz doğalgaz tedarik eden ülkeyiz. 28 AB ülkesi ortalamasının yarısından daha uygun rakamlar. Sanayide yüzde 27 daha ucuz doğalgaz temin ediyoruz. Doğal gaz alanında olduğu gibi elektrik alanında da adımlar atarken hızlı çözümler üretmek için çalışıyoruz. 15 yılda Türkiye'nin elektrik altyapısı neredeyse 3 katına çıktı. Bu yıl sonunda devreye alacağımız Yakuplu ve Hadımköy trafo merkezleri ile sorunları çözeceğiz. 2015 yılında LNG kapasitesini geçen yıl sonunda yüzde 88 artışla 64 milyon metreküpe çıkardık Bu sene hem Ege hem de Marmara'da rekor bir hızla kapasite artırımını gerçekleştirdik. Bu yıl sonu 117 metreküpe çıkartıyoruz. Tüm Türkiye'ye bastığımız gaz kapasitesi günlük 190 milyon metreküpten 225 milyon metreküpe çıktı. Bu yıl sonunda 293 milyon metreküpe çıkacak. İstanbul için alternatif enerji kaynaklarını çeşitlendirmeliyiz. Elektrik alanında da benzer adımları atıyoruz, hızlı çözümler üretmek için çalışıyoruz.

YAZ SAATİ AÇIKLAMASI

2018'in başında Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planlarımız açıklayacağız. 2018 yılı verimlilik yılı olacak. Önümüze çıkan her türlü engeli aşmak için çalışacağız. Amacımız bu milletin emanetini en yukarı taşımak. Bir müjde vereyim. Madenle ilgili sürecin sonuna geldik. Yaz saati uygulamasıyla alakalı aynı istikamette devam edeceğiz. Kararın Esas yönüyle hiçbir etkisi yok. Usul ile ilgili düzenlemeyi yapıp devam edecek aynı. Bu süreç devam edecek."Kaynak: undefined  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğlunu Toprağa Gömerek Kurtardı! Oğlunu Toprağa Gömerek Kurtardı!
Turkcell KKTC'de Şirket Kurmaya Karar Verdi Turkcell KKTC'de Şirket Kurmaya Karar Verdi
"GRİP, RİSK GRUPLARINDA ÖLÜMCÜL OLABİLİR" "GRİP, RİSK GRUPLARINDA ÖLÜMCÜL OLABİLİR"
YILIN AŞK BOMBASI! YILIN AŞK BOMBASI!
Albayrak'tan Yaz Saati Uygulaması Açıklaması: “aynı İstikamette Devam Albayrak'tan Yaz Saati Uygulaması Açıklaması:...
Cinsel Organını Kesip Öldürdü! Cinsel Organını Kesip Öldürdü!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Oğlunu Toprağa Gömerek Kurtardı!

Haberi Oku