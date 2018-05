"Albayrak: “Tanap 12 Haziran'da Hizmete Alınıyor”

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, yüzyılın projesi olarak nitelendirilen Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılışının yaklaştığını belirterek, "İşte, yüzyılın projesi olarak nitelediğimiz, bugünlerde son aşamasına geldiğimiz ve bugün aslında tarih müjdesini de vereceğimiz TANAP'ı 12 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte birçok önemli devlet başkanı ve üst düzey bakanların da katılımıyla hizmete alıyoruz." dedi.



Albayrak, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 11. Sektör Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarı olarak 15 yıldır "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ilkesiyle vatandaşın huzur ve refahını yükseltmeye, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı varlık gayesi edindiklerini ve elektrik dağıtım alanında da milletin hak ettiği en iyi hizmeti nasıl verebileceklerini düşünerek bir yol haritasını uygulamaya koyduklarını anımsattı.



Bu kapsamda vatandaş memnuniyetini her başarının üzerinde gördüklerini ifade eden Albayrak, vatandaşlardan alınacak her teşekkür ve bunu takip edecek her hayır duasının kendilerinin en büyük motivasyonu olduğunu söyledi.



Albayrak, bu motivasyonla 2018'de çok daha güçlü bir enerji politikası hedeflediklerini dile getirerek, "Mill Enerji ve Maden Politikası kapsamında çok büyük bir ivme yakaladık ve bu ivmenin düşmemesi için de büyük bir mesai ortaya koyuyoruz. İşte, yüzyılın projesi olarak nitelediğimiz, bugünlerde son aşamasına geldiğimiz ve bugün aslında tarih müjdesini de vereceğimiz TANAP'ı 12 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte birçok önemli devlet başkanı ve üst düzey bakanların da katılımıyla hizmete alıyoruz." ifadelerini kullandı.



Avrupa'nın Nabucco projesini yıllarca konuştuğu halde bir adım yol alamadığını anımsatan Albayrak, şunları kaydetti:



"Türkiye-Azerbaycan iş birliğiyle bu güçlü yatırım artık hayata geçiyor. Peki nasıl? İşte istikrar, işte güçlü liderlik ve işte vizyon. Türkiye, bu üçünü sadece bölge coğrafyasında değil dünyada da sayılı rol modelliği olan ülkelerinden biri olmasıyla birlikte, onlarca yıllık bu hayal gerçek oldu. İnşallah 12 Haziran'da tüm paydaşlarımızın katılımıyla hayata geçecek. İnşallah, 25 Haziran sabahı Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için kurguladığı bütün projeleri hayata geçirmek için yeni bir başlangıç dönemi olacak çünkü bizim enerjide, sadece enerjide değil tüm sektörel alanlarda yeni bir hikâye yazacağımız, yeni bir dönem başlıyor. Daha çok gideceğimiz yol var. Yıl sonunda Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş fabrikası yerli ve milli güneş panellerinin üretimine başlıyor. Rüzgâr türbini fabrikamızın bu yıl temelini atıyoruz ve en kısa sürede o da türbinleri üretmeye başlıyor. Yaz bitmeden Akdeniz'de ilk derin ve sığ deniz olmak üzere tek tek sondajlarımız başlıyor. Off-shore (deniz üstü) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalemizi inşallah bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Güneşte depolamayla ilgili yeni bir sürecin uygulaması başlıyor. Sadece rüzgâr türbini, güneş paneli değil depolama, batarya teknolojilerinde de Türkiye Ar-Ge anlamında da ilerliyor. Ülkemizi enerji teknolojilerinin bölgesel olduğu kadar bir noktada küresel bir üs haline getirmek, ülkemizin enerji bağımlılığını minimuma indirmek için, daha kaliteli enerji sağlamak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."