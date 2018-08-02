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Albayrak: ABD'nin yaptırım kararının etkisi sınırlı olur!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili olarak "ABD'nin yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değil. Yanlışta ısrar edilse bile etkisi sınırlı olur" dedi.

Albayrak: ABD'nin yaptırım kararının etkisi sınırlı olur!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili olarak "ABD'nin yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değil. Yanlışta ısrar edilse bile etkisi sınırlı olur" dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:39
Albayrak: ABD'nin yaptırım kararının etkisi sınırlı olur!

Albayrak: ABD'nin yaptırım kararının etkisi sınırlı olur

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili olarak "ABD'nin yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değil. Yanlışta ısrar edilse bile etkisi sınırlı olur" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. 

Albayrak şu ifadeleri kullandı: 

'ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı bizim için kabul edilebilir değildir.

Yanlışta ısrar edilmesi durumunda ortaya çıkacak tablonun Türkiye ve Türk ekonomisine etkisi sınırlı olacak. 

Bu süreç içerisinde, spekülatif hamlelerle piyasalarda olumsuz hava oluşması için yapılan girişimlerin tamamı da boşa çıkacaktır.'

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