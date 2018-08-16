banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
87143
ALTIN
219.842
DOLAR
5.8507
STERLİN
7.3991
EURO
6.6489
Özveren teminatı yerine getiremedi
ÖZVEREN TEMİNATI YERİNE GETİREMEDİ
Evlerini Bira deposu yaptılar
EVLERİNİ BİRA DEPOSU YAPTILAR
Karabulut Cindy’ye yakalandı
KARABULUT CİNDY'YE YAKALANDI
Uyuşturucu zanlıları tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Evlerini Bira deposu yaptılar
Kapat

Albayrak, 6 Bin 100 Yabancı Yatırımcıya Seslendi...

“IMF İLE HERHANGİ BİR GÖRÜŞMEMİZ YOKTUR”

Albayrak, 6 Bin 100 Yabancı Yatırımcıya Seslendi...

“IMF İLE HERHANGİ BİR GÖRÜŞMEMİZ YOKTUR”

16 Ağustos 2018 Perşembe 18:16
Albayrak, 6 Bin 100 Yabancı Yatırımcıya Seslendi...


“IMF İLE HERHANGİ BİR GÖRÜŞMEMİZ YOKTUR”

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 bin 100 uluslararası yatırımcıyla yaptığı telekonferans görüşmesinde, "IMF ile herhangi bir görüşmemiz yoktur. Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi yabancı para fonlamalarımızı uluslararası piyasalardan sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Albayrak'ın, bugün yaklaşık 6 bin 100 uluslararası yatırımcıyla gerçekleştirdiği telekonferans görüşmesinde, Türkiye ekonomisinin öncelikleriyle kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlara ilişkin bilgi verdiği, yatırımcıların sorularını yanıtladığı belirtildi.
Açıklamada, Albayrak'ın yatırımcılara yönelik mesajlarına yer verildi.
Buna göre Albayrak, bugün içinden geçilen süreçte yaşanan dalgalanmaların ve karşılaşılan zorlukların farkında olduklarına işaret ederek, "Ülkemizin potansiyelini de biliyoruz. Atacağımız adımlarla süreçten daha güçlü çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.
IMF ile herhangi bir görüşmelerinin olmadığını vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:
"Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi yabancı para fonlamalarımızı uluslararası piyasalardan sağlamaya devam edeceğiz. Temel amacımız doğrudan yatırım çeken, bölgenin yatırım merkezi bir ülke olmaktır. Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle ilgisi yoktur. Bu durum tamamıyla politik gelişmeler ve yatırımcıların Türk bankacılık sektörüyle ilgili algılarındaki bozulmayla ilgilidir. Türkiye hiçbir zaman piyasa dışı kuralları hayata geçirmemiştir. Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmadı ve olmayacak."
"MERKEZ BANKASINI MALİ POLİTİKALARLA DESTEKLEYECEĞİZ"
Albayrak, Türk bankacılık sisteminin sağlıklı ve güçlü olduğunu, açık döviz pozisyonu da bulunmadığını belirterek, sektörün mevcut volatiliteyi yönetebilecek kapasitede olduğunu bildirdi. Bankalardan son dönemde büyük bir mevduat çıkışı yaşanmadığına dikkati çeken Albayrak, "Bankacılık sektörüne destek verme konusunda tereddüt etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Enflasyonu düşürmenin en önemli öncelikleri olduğunu aktaran Albayrak, mümkün olduğunca kısa sürede enflasyonu tek haneye indirmek istediklerini, enflasyonla mücadelede para politikalarının tek başına yeterli olmadığını, Merkez Bankasını mali politikalarla destekleyeceklerini belirtti.
Albayrak, para politikaları ve mali politikaların koordineli ve dengeli olması gerektiğinin altını çizerek, mali disiplinden taviz vermeyeceklerini vurguladı.
Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
"Yapısal reformları önceleyeceğiz. Mali disiplin ekonomimizin en temel çıpalarından biri olacak. Çok ciddi bir tasarruf politikasına gidiyoruz. Tüm bakanlıklara bu konuda hedefler verildi. Bunun yanında gelir tarafında da pozitif performans gözlemliyoruz. Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalarla daha sürdürülebilir bir büyümeyi yakalayacağız."
 

banner288
Son Güncelleme: 16.08.2018 21:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Annesi gibisin yaş farkı bariz!'
'Annesi gibisin yaş farkı bariz!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son dakika: AK Parti'den Katar açıklaması! Ellerinde kalmadı
Son dakika: AK Parti'den Katar açıklaması! Ellerinde kalmadı
PKK'da tecavüz itirafı! Kod adı Sapık Abbas
PKK'da tecavüz itirafı! Kod adı Sapık Abbas
Antalya 8 milyon turisti geçti
Antalya 8 milyon turisti geçti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
Son dakika… Adıyaman’dan kahreden haber: Dört askerimiz şehit oldu
Son dakika… Adıyaman’dan kahreden haber: Dört askerimiz şehit oldu
Türkiye 19 Yılda Yaklaşık 211 Bin Depremle Sallandı...
Türkiye 19 Yılda Yaklaşık 211 Bin Depremle Sallandı...
Varank: Finansal Saldırılara Karşı Gerekli Tedbirleri Alıyoruz!
Varank: Finansal Saldırılara Karşı Gerekli Tedbirleri Alıyoruz!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim