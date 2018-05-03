Alaattin Saral yakalandı!

Organize suç örgütü lideri Alaattin Saral, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Organize suç örgütü lideri Alaattin Saral, Eyüp'te saklandığı adreste yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet MüdürlüğüOrganize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan Saral'ın Eyüp'te bir adreste saklandığını belirledi.



Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Saral'ı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Saral'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.



Suç örgütüne yönelik operasyonun farklı adreslerde sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.