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Alaattin Çakıcı Sağlık Kontrolünden geçirildi!

Kırıkkale keskin T tipi kapalı cezaevinde kalan ünlü kabadayı Alaattin ÇAKICI Rütun sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Geniş güvenlik önlemleri İle hastaneye giden çakıcıyı ülkü ocakları ve uzaktan yakından gelen tüm sevenleri yalnız bırakmadı.

Alaattin Çakıcı Sağlık Kontrolünden geçirildi!

Kırıkkale keskin T tipi kapalı cezaevinde kalan ünlü kabadayı Alaattin ÇAKICI Rütun sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Geniş güvenlik önlemleri İle hastaneye giden çakıcıyı ülkü ocakları ve uzaktan yakından gelen tüm sevenleri yalnız bırakmadı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:06
Alaattin Çakıcı Sağlık Kontrolünden geçirildi!

Kırıkkale keskin T tipi kapalı cezaevinde kalan ünlü kabadayı Alaattin ÇAKICI Rütun sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Geniş güvenlik önlemleri İle hastaneye giden çakıcıyı ülkü ocakları ve uzaktan yakından gelen tüm sevenleri yalnız bırakmadı.Son kabadayı ÇAKICI hastane çıkışı tüm müslüman aleminin BERAT kandili mübarek olsun diyerek kutladı. Çakıcının Avukatı Can SEVİNÇ Çakıcının Basın danışmanı gazeteci...

Haberin Tarihi: 30 Nisan 2018 - Okunma Sayısı:1 defa okundu.

Kırıkkale keskin T tipi kapalı cezaevinde kalan ünlü kabadayı Alaattin ÇAKICI Rütun sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Geniş güvenlik önlemleri İle hastaneye giden çakıcıyı ülkü ocakları ve uzaktan yakından gelen tüm sevenleri yalnız bırakmadı.Son kabadayı ÇAKICI hastane çıkışı tüm müslüman aleminin BERAT kandili mübarek olsun diyerek kutladı.

Çakıcının Avukatı Can SEVİNÇ Çakıcının Basın danışmanı gazeteci Ferhat AYDOĞAN’a yaptığı açıklamada;morali iyiydi tüm sevenlerine ve yalnız bırakmayan herkese teşekkürler etti.Sağlık durumu ise iyi çok şükür,rabbim herzaman iyinin ve dürüstün yanındadır,Sayın Alaattin bey de inşallah daha da iyi olacaktır diye açıklamalarda bulundu..

ÖZEL HABER METİN DURMAZ

Anahtar Kelimeler:
HastaneAlaattin çakıcıMHP
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