Al Hilal Gomis için İstanbul'da

Galatasaray'ın golcüsü Gomis'i isteyen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, 4.5 milyon euroluk teklifini 7 milyon euroya çıkardı.

Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımdan ayrılabilir. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, golcü futbolcu için İstanbul'da.



GALATASARAY'A 7 MİLYON EURO

Bip Spor'un haberine göre, Fransız yıldızı yıllık 8 milyon euro karşılığında büyük ölçüde ikna eden Suudi Arabistan takımı kısa bir süre içierisinde Galatasaray'la masaya oturacak.







Bir otelde Al Hilal'in temsilcileri ile pazarlık masasına oturacak olan Galatasaray'a önerilecek bonservis bedelinin 7 milyon euro olduğu ifade edildi.





Suudi Arabistan'da 23 Ağustos Perşembe günü bitecek transfer dönemi nedeniyle Cimbom ile Al Hilal arasında anlaşma sağlanamazsa, Suudi Arabistan kulübü Beşiktaş'ın kapısını çalarak Alvaro Negredo'ya teklif yapacak.







Öte yandan Al Hilal, Galatsaray'ın bir başka yıldızı Feghouli'yi de ikna etmesi durumunda Galatasaray'la transfer görüşmesi yapacak.