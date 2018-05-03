Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104725
ALTIN
176.763
DOLAR
4.1965
STERLİN
5.6837
EURO
5.0241
Hayvan üreticileri Güzelyurt’ta eylem yapıyor
HAYVAN ÜRETİCİLERİ EYLEM YAPIYOR
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Katil ülkemize kaçak geldi
KATİL ÜLKEMİZE KAÇAK GELDİ
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner256
Flaş Haber
Katil ülkemize kaçak geldi
Kapat

Aksoy: “Rumlarda Esaslı Bir Zihniyet Değişikliği Olmadığı Sürece Aynı Oyunu Oynamaya Niyetli Değiliz“

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ AKSOY'UN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Aksoy: “Rumlarda Esaslı Bir Zihniyet Değişikliği Olmadığı Sürece Aynı Oyunu Oynamaya Niyetli Değiliz“

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ AKSOY'UN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:56
Aksoy: “Rumlarda Esaslı Bir Zihniyet Değişikliği Olmadığı Sürece Aynı Oyunu Oynamaya Niyetli Değiliz“

TC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ AKSOY'UN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

 TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kıbrıs meselesine ilişkin, "Rumlarda esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz." dedi.

Aksoy, Bakanlıkta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ortaya koyduğu çerçeveye yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Aksoy, şunları kaydetti:

"50 yıldır devam eden bir müzakere süreci var fakat artık kısır döngü haline geldi, ilerleme sağlanamıyor. Biz bu süreçte hep yapıcı olmaya, bir adım önde olmaya gayret ettik ancak maalesef bir sonuç alamadık, Rum tarafının malum zihniyet anlayışı nedeniyle."

Süreçte "ne olacağını değil, ne olmayacağını vurgulamak istediğini" belirten Aksoy, "Rum tarafında esaslı bir zihniyet değişikliği olmadığı sürece biz aynı oyunu oynamaya niyetli değiliz. Rumların zihniyetiyle bir federal çözüme ulaşılamaz. Artık yeni bir yol denenmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU'NUN POMPEO İLE GÖRÜŞMESİ

Sözcü Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında ne zaman görüşme olacağına dair soru üzerine, “İki taraf da Sayın Bakanımızın Washington’ı ziyaretinin bir an önce gerçekleşmesi yönünde mutabık kaldılar. Kesin tarih net değil.” dedi.

Aksoy, Türkiye ile ABD arasındaki çalışma grupları hakkında ise bu çalışma gruplarından konsolosluk konularında olanının daha önce toplandığını belirterek, “Diğerinin de Türkiye’de toplanması için tarih saptamaya çalışıyoruz. Kısa sürede o da toplanabilir.” diye konuştu.

Son Güncelleme: 03.05.2018 11:58
Anahtar Kelimeler:
KıbrısSorunuHAMİ AKSOY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP'li milletvekili Abdullah Zeydan'a 8 yıl hapis cezası onandı
HDP'li milletvekili Abdullah Zeydan'a 8 yıl hapis cezası onandı
Başbakan Yıldırım'ın göz yaşlarını tutamadı...
Başbakan Yıldırım'ın göz yaşlarını tutamadı...
Çanakkale 4.3'le sallandı!
Çanakkale 4.3'le sallandı!
Deniz Baykal'dan adaylık başvurusu...
Deniz Baykal'dan adaylık başvurusu...
10 il ve KKTC’de gözaltına alınan 15 muvazzaf asker adliyede
10 il ve KKTC’de gözaltına alınan 15 muvazzaf asker adliyede
Mezarlıktaki gizemli kız için güvenlik kamerası
Mezarlıktaki gizemli kız için güvenlik kamerası
"Kiliseye saldırı kamerada"
"Kiliseye saldırı kamerada"
DEAŞ'ın sözde emiri Sakarya'da yakalandı
DEAŞ'ın sözde emiri Sakarya'da yakalandı
Seren Serengil'in milletin diline düştü alay konusu oldu!
Seren Serengil'in milletin diline düştü alay konusu oldu!
Türkiye’de imzayla Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi tamamlandı
Türkiye’de imzayla Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresi tamamlandı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim