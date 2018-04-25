Akşener'den Kılıçdaroğlu'na ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz, hangi parti olursa olsun demokrasiyi savunanlar, 24 ve 25 Haziran'da bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz. Bütün vatandaşlarım 25 Haziran sabahına huzur içinde uyanacaklar, bundan yüzde 100 eminim." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki heyetle Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Akşener'i CHP Genel Merkezi'ne gelişinde Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı.



Burada Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener'in heyetinde İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Ümit Özdağ ve Ayfer Yılmaz yer aldı. Kılıçdaroğlu'na ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Gamze Akkuş İlgezdi, Haluk Koç ve Muharrem Erkek ile İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu eşlik etti.



Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 50 dakika süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak basın açıklaması yaptı.



Ziyaretlerinin sebebinin, 'Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği üstün demokrasi hamlesine teşekkür' olduğunu belirten Akşener, 'Çok kirli bir senaryoyu ortadan kaldıran bir sonuçla karşı karşıyayız. Türkiye'de demokrasinin, milletin sesinin, hukukun üstünlüğünün gerçekleşmesi için gerekeni yapmak üzere onlar bir adım attılar. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz.' dedi.







Akşener, 25 Ekim 2017'de kurdukları partilerinin birinci olağanüstü kurultayını 1 Nisan 2018'de yaptıklarını hatırlatarak, 'Orada da aziz milletimize ilan ettiğim gibi İYİ Parti'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığını sürdürdüğümü paylaşmak isterim.' ifadesini kullandı.







