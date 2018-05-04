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Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'na gelerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı.

Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'na gelerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:57
Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'na gelerek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı.

Akşener, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na gelişinde partililer tarafından karşılandı. Partilileri selamlayan Akşener, daha sonra Üsküdar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na girerek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı.

Akşener görevli memura kendisi için kaç imza atıldığı sordu. Memur da şu an itibarıyla 64 bin 876 imzaya ulaşıldığını söyledi.

Meral Akşener, imza vermesinin ardından çıkışta yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla görülüyor ki 100 bin imza tercihimiz doğru. Başka hiçbir yere güvenmeden sadece milletimize güvenmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Allah, milletimize ve hepimize hayırlı eylesin."

Son Güncelleme: 04.05.2018 14:39
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