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Akşener çabuk pes etti!

Kongre kararı alınan İYİ Parti'de Genl Başkan Meral Akşener tekrar aday olmayacağını açıkladı.

Akşener çabuk pes etti!

Kongre kararı alınan İYİ Parti'de Genl Başkan Meral Akşener tekrar aday olmayacağını açıkladı.

22 Temmuz 2018 Pazar 20:06
Akşener çabuk pes etti!

Meral Akşener: Aday olmayacağım

Kongre kararı alınan İYİ Parti'de Genl Başkan Meral Akşener tekrar aday olmayacağını açıkladı.

iYİ Parti teşkilatı, cuma günü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hüdai Kaplıcaları'nda bulunan termal otelde gerçekleştirilen İYİ Parti Teşkilat Çalıştayı için toplandı.

Seçim sonuçlarının ve partinin bundan sonra süreçteki yol haritasının belirlenmesi için bir araya gelen İyi Parti'nin bugün (pazar) akşam saatlerinde 'Sonuç Bildirgesi'ni açıklaması bekleniyordu. Ancak tam bu sırada, sürpriz bir karar çıktı.

İYİ Parti, bir ay içinde seçimli olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı. 

AKŞENER: ADAY OLMAYACAĞIM

Akşener twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

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