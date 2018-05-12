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Akşener adaylıktan çekildi'

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in adaylıktan çekildiğini söyledi.

Akşener adaylıktan çekildi'

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in adaylıktan çekildiğini söyledi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:55
Akşener adaylıktan çekildi'

Meral Akşener adaylıktan çekildi'

Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in adaylıktan çekildiğini söyledi.

Habertürk Yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında gündeme bomba gibi düşecek bir açıklamada bulundu.

Altaylı, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanıadayı Meral Akşener'in adaylıktan çekildiğini ileri sürdü.

Gazete ve televizyonlarda Meral Akşener'in hiç bir etkinliğine rastlamadığını söyleyen Altaylı 'Erdoğan var, İnce var, hatta Demirtaş'la ilgili haberler bile var ama Akşener'le ilgili hiçbir şey yok. Buradan çıkardığım sonuç şu; Akşener miting yapmıyor, toplantı yapmıyor, bir yerlere gitmiyor, hiçbir şey söylemiyor. Bu da demek oluyor ki, Meral Akşener adaylıktan çekildi' ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın yazısındaki o bölüm;

Akşener, cumhurbaşkanı adayı mı?

EĞER yanılıyorsam biri beni arayıp uyarabilir.

Farkında olmadan yanlış bir şey yazıyorsam, İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'a bir telefon mesafesindeyim.

Cehaletimin kurbanı olmakta isem lütfen beni bağışlayın.

Ancak anladığım kadarıyla İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Sayın Meral Akşener galiba adaylıktan çekildi.

Oysa son derece iddialı bir adaydı.

Seçimler ilk turda sonuçlanmaz ise 2. tura kalacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

İkinci turda AK Parti karşıtı oyları birleştireceğine, “sıkılan” muhafazakâr kesimin oylarını alacağına inanç tamdı.

Sert konuşuyordu, yumruğunu masaya vuruyordu.

Fakat adaylıktan çekilmiş galiba.

Çünkü gazeteleri açıyorum, Meral Akşener'in mitinglerinden bahseden yok.

Toplantılarından haber veren yok. Hangi şehre gitmiş, nerede konuşmuş bir bilgi yok.

Televizyonlarda da durum farklı değil.

Akşener'in hiç etkinliğine rastlamıyorum.

Erdoğan var, İnce var, hatta Demirtaş'la ilgili haberler bile var ama Akşener'le ilgili hiçbir şey yok.

Buradan çıkardığım sonuç şu.

Akşener miting yapmıyor, toplantı yapmıyor, bir yerlere gitmiyor, hiçbir şey söylemiyor.

Bu da demek oluyor ki, Meral Akşener adaylıktan çekildi.

Gerçi Muharrem İnce, “Meral Hanım beni kabinesine alırsa kabul ederim” diyerek sanki Meral Akşener hâlâ adaymış gibi davranıyor, ama bence Meral Hanım çekildi.

Eğer yarışta olsa, bir yerlerde haber olmaz mıydı!

Anahtar Kelimeler:
IyiPartiAKŞENERAdaylıkçekildi
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