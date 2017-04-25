Akpm'de Türkiye Oturumu

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Genel Kurul'da oylanarak kabul edilen "Türkiye'de Demokratik Kuruluşların İşleyişi" raporu ve karar tasarısında, Türk tarafının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK'ya ilişkin değişiklik önergelerini reddetti.

AKPM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLEN "TÜRKİYE'DE DEMOKRATİK KURULUŞLARIN İŞLEYİŞİ" RAPORU VE KARAR TASARISINDA TÜRK TARAFININ, TERÖR ÖRGÜTLERİ PKK VE FETÖ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERGELERİ REDDEDİLDİ

KARAR TASARISINDAKİ MADDELERİN TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE DEĞİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE ÖNERGE VEREN İSİMLER OLARAK PKK İLE İLİŞKİSİ OLDUĞU BİLİNEN AKPM ÜYELERİ VİLLUMSEN, HUNKO VE FORNARVE ÖNE ÇIKTI

Strazburg, 25 Nisan 17 (.): Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Genel Kurul'da oylanarak kabul edilen "Türkiye'de Demokratik Kuruluşların İşleyişi" raporu ve karar tasarısında, Türk tarafının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK'ya ilişkin değişiklik önergelerini reddetti.

Strazburg'da devam eden AKPM Bahar Dönemi Genel Kurulu'nda Türkiye Raportörleri Estonyalı Marianne Mikko ve Norveçli Ingebjorg Godskesen tarafından hazırlanan rapor ve rapora ilişkin karar tasarısı ele alındı.

Türkiye'nin yeniden denetim sürecine alınmasının kabul edildiği tasarı, 45'e karşı 113 oyla kabul edildi. Oylamada, 12 üye de çekimser oy verdi.

AKPM Türk heyetinde bulunan AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ret oyu verirken, HDPli Ertuğrul Kürkçü ve Filiz Kerestecioğlu Demir kabul oyu kullandı.

Tasarının maddeleri hakkında verilen 62 değişiklik önergesinden 10'u yapılan oylamada kabul edildi.

Raporun tamamının oylanması öncesi Türkiye karşıtı grubun verdiği değişiklik önergelerinin büyük bir bölümü kabul görürken, "Türkiye'de OHAL'in mümkün olan en kısa zamanda kaldırılması" ifadesinin "derhal kaldırılması" şeklinde değiştirilmesine ilişkin önerge reddedildi.

ADI PKK İLE ANILAN VEKİLLER

Karar tasarısındaki maddelerin Türkiye'nin aleyhine değiştirilmesi yönünde önerge veren üyeler arasında terör örgütü PKK ile ilişkisi olduğu bilinen Danimarkalı Nikolaj Villumsen, Alman Andrej Hunko ve İsveçli Lotta Johnsson Fornarve de yer aldı.

Çok sayıda önergenin savunmasını Danimarkalı üye Villumsen söz alarak üstlendi.

Villumsen ve Hunko, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasına, AGİT/AKPM gözlemcisi olarak gönderilmiş ve terör örgütü ile bağlarının ortaya çıkması üzerine büyük tepki almışlardı.

FETÖ/PDY VE PKK ÖNERGELERİNE RET

AKPM Türk delegasyonu üyeleri Markar Eseyan, Şaban Dişli, Suat Önal, Mehmet Kasım Gülpınar, Emine Nur Günay, Serap Yaşar, Burhanettin Uysal ve Salih Fırat tarafından verilen değişiklik önergesinde, tasarıda 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında "Gülen hareketinin olduğu" şeklindeki ifadenin "Fetullah Gülen Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)" olarak değiştirilmesi istendi.

Değişiklik önergesi hakkında yapılan oylamaya 148 üye katılırken, 45 üye değişikliğin kabulü, 84 üye ise reddi yönünde oy verdi. 19 üye ise çekimser kaldı.

Yine Türk delegasyonun tasarıda "Türkiye'nin halkını ve demokratik kurumlarını koruma amacıyla her türlü güvenlik önlemlerini alma ve terörle mücadele etme hakkı ve görevinin olduğu" şeklinde başlayan maddeye getirilmesini istediği değişiklik kabul edilmedi.

Türk tarafının, PKK'nın Türkiye için olduğu kadar Avrupa için de tehdit oluşturduğuna, terör örgütünün son zamanlarda Avrupa içinde para toplama, destekçi bulma ve propaganda faaliyetlerinde artış olduğuna ve bunun önüne geçilmesine dair değişiklik önergesi de reddedildi.

DENETİM SÜRECİ

Türkiye'nin 1949 yılında kurucu üye olarak dahil olduğu AKPM'de 1990'lı yıllarda oluşturulan "denetim süreci", üye ülkelerde demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) temel değerlerini tesis etmeyi amaçlıyor ve uygulanmasını denetliyor. 1996'da bu sürece dahil edilen Türkiye, yapılan yapısal değişiklikler ve düzenlemeler sonrası 2004'te süreçten çıkarılarak "denetim sonrası izleme sürecine" dahil edilmişti.

Denetim sürecinde, Avrupa Konseyi’nin kurucu ülkelerinden Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Sırbistan ve Ukrayna yer alıyor. Bulgaristan, Karadağ ve Makedonya ise denetim sonrası diyalog sürecinde bulunuyor.

(AA/TUĞ/HA)