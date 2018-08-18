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AKP kongresinin en çok merak edilen ismi

AKP’nin olağan kongresi Ankara’da geniş güvenlik önlemleri altında yapılıyor.

AKP kongresinin en çok merak edilen ismi

AKP’nin olağan kongresi Ankara’da geniş güvenlik önlemleri altında yapılıyor.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:09
AKP kongresinin en çok merak edilen ismi

AKP’nin olağan kongresi Ankara’da geniş güvenlik önlemleri altında yapılıyor. Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, partisinin 50 kişilik MKYK’sında geniş çaplı değişikliğe gidecek. Kongreye CHP Genel Başkan yardımcısı Yıldırım Kaya da katıldı. AKP yönetimi HDP hariç 16 siyasi parti temsilcisini, kongrelerine davet etmişti.

AKP'liler, kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu’ndaki yerlerini sabahın erken saatlerinden almaya başladı. Kongre için il dışından da katılım olması nedeniyle şehrin girişlerinde kontrol noktaları oluşturuldu, bazı yollar da kesildi. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere, kumanya ve su servisi yapıldı.

DÖNMEM SENİN YOLUNDAN

Salona giremeyenler, dışarıda kurulan dev ekranlardan kongreyi izledi. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı. Salonda hep bir ağızdan ‘'Dönmem geri senin yolundan' şarkı da söylendi.

Kongrenin açılış konuşmasını AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yaptı. Divan Başkanlığına da TBMM eski Başkanı Mehmet Ali Şahin seçildi.

EN ÇOK MERAK EDİLEN

Kongre sonucu Burhan Kuzu'nun yeniden MKYK'da yer alıp almayacağı ise en çok merak edilen konu… TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan, AKP'nin renkli isimlerinden olan ve her kabine değişiminde adı Adalet Bakanlığı için geçip kırmızı plaka bekleyen Kuzu, son dönemde gözünü TBMM Başkanlığı'na çevirmişti.  Kuzu sonuçta ne bakan ne de TBMM Başkanı olabildi. Kırmızı plakaya binemeden vekilliği de bitti.

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