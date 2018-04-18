AKP'ye karşı en büyük parti kim?

Erdoğan'a karşı en güçlü aday kim?

Kamuoyu Araştırmacısı Adil Gür, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili yapılan son anketleri açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken kamuoyu yoklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde çıkıyor.



NTV canlı yayınına katılan A&G'nin sahibi Adil Gür, 42 ilde son iki senedir yaptıkları anket çalışmalarını açıkladı.



'BAZI İSİMLER ÇIKIYOR AMA...'



Adil Gür, yapılan görüşmelerde 'Cumhurbaşkanı adayınız kim? diye sorduklarını söylerken 'Hem spontene soruyoruz, hem de isim öngörerek soruyoruz. En güçlü aday Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun karşısına güçlü bir aday çıkmıyor, bazı isimler çıkıyor sadece.' diye konuştu.



'SEÇİM DEĞİL SİSTEM OYLAMASI'



16 Nisan referandumunun yanlış yorumladığını söyleyen Gür 'Türkiye büyük bir kesim 16 Nisan referandum sonuçlarını yanlış yorumluyor. O bir seçim değil bir sistem oylaması. Ak Parti'ye oy veren her 100 kişiden 12'si 13'ü gitti hayır oyu verdi. Neden ben parlementer sistemden memnunum dedi. Halbuki Cumhurbaşkanlığı seçimleri milletvekilleri seçimleri sistem üzerinden yürümez. isimler liderler üzerinden yürür.' dedi.