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AKP Sözcüsü Çelik’ten Hamza Dağ’a Gül tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik "Haindir" sözleri için "Arkadaşımızın bu ifadesi eleştiri sınırını aşan aşırı, tasvip etmediğimiz bir ifade olmuştur. Doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır" dedi.

AKP Sözcüsü Çelik’ten Hamza Dağ’a Gül tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik "Haindir" sözleri için "Arkadaşımızın bu ifadesi eleştiri sınırını aşan aşırı, tasvip etmediğimiz bir ifade olmuştur. Doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır" dedi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:26
AKP Sözcüsü Çelik’ten Hamza Dağ’a Gül tepkisi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yönelik "Haindir" sözleri için "Arkadaşımızın bu ifadesi eleştiri sınırını aşan aşırı, tasvip etmediğimiz bir ifade olmuştur. Doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır" dedi.

AKP Adana İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti kongresine ilişkin “Enerji tazelemiş olduk” yorumunda bulundu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yönelik sözleriyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçmişte partide önemli görevlerde bulunmuş isimlere yönelik dikkatli ve özenli bir dil kullanılması yönünde talimatı olduğunu belirtti.

Çelik, “Biz her zaman için dikkatli ve özenli bir dil kullanmaya, kurumsal dilimizi bu çerçevede oluşturmaya her zaman için çok büyük özen gösteririz. AKP gelenekleri de zaten bu şekildedir. Dolayısıyla, eleştiri sınırlarını aşan aşırı ifadeleri tasvip etmiyoruz. Bu arkadaşımızın ifadesi, eleştiri sınırını aşan aşırı bir ifade olmuştur. Tasvip etmediğimiz, doğru bulmadığımız bir ifade ortaya çıkmıştır. Sayın Gül, partimizde milletvekilliği yaptı, bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yaptı. Bu bakımdan dikkatli, özenli bir dil kullanılması konusundaki genel ilkemizi hatırlatıyoruz. Sayın Abdullah Gül’ün son zamanlarda siyasi tutumları nedeniyle yoğun eleştiriler var. Eleştirinin ortaya çıkması normaldir ama eleştiri sınırlarını aşan ifadelere karşı tutumumuz var” diye konuştu.

HAMZA DAĞ NE DEMİŞTİ?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında aday olacağını ileri sürerek, “Bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı ama Erdoğan karşısına aday çıkmayı düşünecek birisi haindir” demişti.

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