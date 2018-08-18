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AKP Kongresi’ni ABD de izledi

Türkiye ile ABD arasında tırmanan gerilimin dozu her an daha da artarken, gözler AKP Kongresi'ne döndü. Kongreye davet edilen Amerika, daveti geri çevirmedi...

AKP Kongresi’ni ABD de izledi

Türkiye ile ABD arasında tırmanan gerilimin dozu her an daha da artarken, gözler AKP Kongresi'ne döndü. Kongreye davet edilen Amerika, daveti geri çevirmedi...

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:28
AKP Kongresi’ni ABD de izledi

Türkiye ile ABD arasında tırmanan gerilimin dozu her an daha da artarken, gözler AKP Kongresi'ne döndü. Kongreye davet edilen Amerika, daveti geri çevirmedi...

AKP’nin Ankara Spor Salonu’nda yapılan 6. Olağan Kongresini yabancı temsilciler de takip etti.

Kongre öncesi tüm büyükelçiliklere olduğu gibi ABD Büyükelçiliği’ne de davet gönderildi. Büyükelçilik daveti geri çevirmeyerek, siyasi birimden ismi açıklanmayan bir yetkiliyi kongreyi takip etmesi için görevlendirdi.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi’ne, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden 87 davetli katıldı. 23 ülkeden 40 yabancı siyasi parti temsilcisinin davet edildiği kongreye, 12’si parti genel başkanı olmak üzere toplam 59 kişi katıldı.

Ayrıca 29 uluslararası kurum temsilcisinden 8’i büyükelçi ve genel sekreter seviyesinde olmak üzere toplam 36 kişi de kongrede yer aldı.

Kongreye, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodore Obiang, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Nijer Ulusal Meclis Başkanı Ousseini Tinni, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Zambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Inonge Wina, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Faisal Hasan İbrahim, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmadov ile Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic katıldı.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşad Salihi ile Irak Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Yöneticisi Fazıl Mirani de katılımcılar arasında yer aldı. Kongrede Çin, Endonezya, Senegal, Cibuti, Kosova, Makedonya, Belçika, Bulgaristan, Burundi, Filistin, Hindistan, Lübnan, Makedonya, Moldova, Mozambik, Nijerya, Özbekistan ve Tunus’tan temsilciler de yer aldı.

FOTO: AA

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