Akhisarspor’a Avrupa devi: Ege’de 15 yıllık aradan sonra bir ilk

Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanarak yine tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasındaki rakipleri belli oldu. Buna göre Manisa'nın 170 bin nüfuslu ilçesi Akhisar, Sevilla, Krasnodar ve Standard Liege'i konuk edecek. Akigolar ayrıca 15 yıl aradan sonra Ege'yi Avrupa temsil eden ilk takım olacak.

Spor ve konumuz özelinde futbol insanları, kültürleri ve sporseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar çekilirken; Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu olarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde eden Akhisarspor, J Grubu’nda İspanya’nın en güçlü takımlarından Sevilla’nın yanı sıra Rusya’dan Krasnodar ve Belçika’dan Standard Liege’le eşleşti. 170 bin civarındaki nüfusuyla Manisa’nın ilçesi Akhisar’ı temsil eden kulüp Avrupa’nın üç farklı ülkesinden takımları ve taraftarlarını grup aşamasında ağırlayacak. Temsilcimiz gruptan çıkmayı başarırsa yeni bir heyecana daha yelken açmış olacak.

Kupanın devlerinden Sevilla ile eşleşen Akhisarspor; Ege Bölgesi’ni 15 yıl sonra ilk kez Avrupa arenasında temsil edecek. Ege’den son olarak Denizlispor, 2002-03 sezonunda o dönemki adı UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Ligi’ne katıldı. Kupada müthiş bir performans sergileyen Horozlar, ilk turda Fransız temsilcisi Lorient’i, 2. turda Çekya’dan Sparta Prag’ı, 3. turda yine Fransız devi Lyon’u elemeyi başardı. Denizlispor, kupada 4. turda günümüzde Manchester United’ı çalıştıran Jose Mourinho’nun görev yaptığı, kadrosunda dönemin ünlü yıldızlarını bulunduran Portekiz temsilcisi Porto’ya elendi. Porto, o sezon UEFA Kupası’nı alıp, sonraki sezon da Şampiyonlar Ligi’ni kazanmıştı.

Avrupa devi geliyor!

Akhisarspor’un rakiplerinden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi’ni 3’ü 2013-2016 yılları arasında üst üste olmak üzere toplam 5 kez kazandı. İspanyol temsilcisi, UEFA Süper Kupa’yı da 1 kez müzesine götürdü. Sevilla’nın kadrosunda Andre Silva, Nolito, Jesus Navas, Aleix Vidal ve Fenerbahçe’den tanıdığımız Simon Kjaer gibi yıldız futbolcular bulunuyor. Sevilla, İspanya Ligi’nde halen Real Madrid ve Barcelona’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Akigo’nun rakiplerinden Standard Liege ise Belçika futbolunun en köklü takımlarından biri. Krasnodar ise son yıllarda atağa kalkan bir takım olarak, geçen sezon Rusya Ligi’ni dördüncü sırada tamamladı. Avrupa Ligi’nde ilk maçlar 20 Eylül’de oynanıp grup aşaması 13 Aralık’ta son bulacak. 4’er takımlı 12 grubun yer aldığı kupada çift devreli lig usulüne göre oynanacak maçlar sonrası gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler isimlerini son 32’ye yazdıracak. Gruplarında son 2 sırada kalan takımlar ise elenecek.