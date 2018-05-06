Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509
İşkence edip tecavüz etti
İŞKENCE EDİP TECAVÜZ ETTİ
Kaçak olarak güneye geçmeye çalıştı
KAÇAK OLARAK GÜNEYE GEÇMEYE ÇALIŞTI
Bir mülteci dramı daha
BİR MÜLTECİ DRAMI DAHA
Girne'de fuhuş operasyonu
GİRNE'DE FUHUŞ OPERASYONU
banner256
Flaş Haber
İşkence edip tecavüz etti
Kapat

Akhisarspor-Galatasaray maç sonucu: 1-2

Süper Lig’in 32. haftasındaki kritik maçta Galatasaray, deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Cim Bom, ölüp ölüp dirildiği karşılaşmada rakibini Rodrigues’in golleriyle 2-1 mağlup etti. Puanını 69 yapan Aslan, liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Akhisarspor-Galatasaray maç sonucu: 1-2

Süper Lig’in 32. haftasındaki kritik maçta Galatasaray, deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Cim Bom, ölüp ölüp dirildiği karşılaşmada rakibini Rodrigues’in golleriyle 2-1 mağlup etti. Puanını 69 yapan Aslan, liderlik koltuğundaki yerini korudu.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:20
Akhisarspor-Galatasaray maç sonucu: 1-2

Akhisarspor-Galatasaray maç sonucu: 1-2

Süper Lig’in 32. haftasındaki kritik maçta Galatasaray, deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Cim Bom, ölüp ölüp dirildiği karşılaşmada rakibini Rodrigues’in golleriyle 2-1 mağlup etti. Puanını 69 yapan Aslan, liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Spor Toto Süper Lig‘de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 32. haftadaki kritik maçta Akhisarspor‘a konuk oldu.

Fatih Terim önderliğindeki Sarı-Kırmızılı takım, geçen haftaki Beşiktaş zaferi sonrası çıktığı zorlu Ege deplasmanında rakibini 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Garry Rodrigues’in golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran Aslan, puanını 69’a yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada her iki takım da penaltı kaçırırken, Akhisar’ın yedek kalecisi Lukac, kulübede kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk dakikaları daha çok orta sahada sakin şekilde geçerken, Galatasaray, 15. dakikada öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan gelişen atakta Linnes’in pasıyla topla buluşan Feghouli yerden içeri ortaladı, Garry Rodrigues ağları havalandırdı: 0-1.

Müsabakanın 19. dakikasında Rodrigues bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Sol taraftan gelişen atakta Dany’yi çalımlayarak ceza sahasına giren Sarı-Kırmızılı futbolcu, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

Dakika 22’de Akhisarspor gole yaklaştı. Seleznov’un ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Onur Ayık’ın vuruşunda kaleci Muslera kritik bir kurtarışa imza atarak golü önledi.

Mücadelenin 31. dakikasında Seleznov, ceza sahası içinde kaleci Muslera’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın 32. dakikasında topun başına geçen Soner Aydoğdu penaltıyı kaçırdı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında savunmanın arkasına atılan topla sol çaprazda buluşan Gomis vuruşunu yaptı ama kaleci gole izin vermedi.

Müsabakanın 44. dakikasında Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Rodrigues’in şutunda top üst direkten döndü. Ardından Feghouli şansını denedi ama top az farkla dışarı gitti.

Maçın ilk 45 dakikalık bölümü Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile noktalandı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Serdar Aziz’in kendi kalesine attığı gol sonrası fark bire indi: 1-2.

Dakika 55’te Akhisar’da Muğdat, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi. Uruguaylı file bekçisi, art arda iki kritik hamleyle golü önledi.

Galatasaray 59. dakikada net fırsatı harcadı. Donk’un pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Rodrigues yerden içeri çevirdi, Denayer vuruşunu yaptı savunmada geri geldi. Sonrasında Gomis vurdu, top üstten auta çıktı.

Mücadelenin 70. dakikasında Galatasaray’da iki oyuncu değişikliği birden yapıldı. Feghouli ve Selçuk İnan’ı oyundan alan teknik direktör Fatih Terim, Sinan Gümüş ile Yasin Öztekin’i sahaya sürdü.

Müsabakanın 73. dakikasında Serdar Aziz, Seleznov ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri Serdar Aziz’i tedavi etmek için sahaya girerken, daha sonra Sarı-Kırmızılı oyuncunun tedavisi kenarda devam etti.

Maçın 78. dakikasında Serdar Aziz oyundan alındı, yerine Maicon dahil oldu.

Kritik karşılaşmanın 86. dakikasında Miguel Lopes ile Fatih Terim arasında yaşanan gerilim yedek kulübesine de yansıdı. Olayların yatışmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Dakika 90+1’de hakem Ali Palabıyık, Akhisar’ın yedek kalecisi Lukac’a üst üste itirazlar sonrası art arda iki sarı ve kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Linnes’in yerde kalması sonrası Galatasaray penaltı kazandı. Gomis’in vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Galatasaray karşılaşmayı 2-0 kazandı.

*****
TAKIM KADROLARI

AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Muğdat, Sissoko, Onur, Soner, Seleznov.

YEDEKLER: Lukac, Aykut, Orhan, Hasan Ali, Ömer, Bilal, Olcan, Larsson, Mujangi, Caner.

***

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Garry Rodrigues, Feghouli, Gomis.

YEDEKLER: Carrasso, Boran, Maicon, Ahmet, Latovlevici, Ozan, Celil, Sinan, Yasin, Eren.

*****
MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig’de Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçında her iki takım teknik direktörü bir önce oynadıkları maçların ilk 11’lerinde üçer değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçen haftaki Beşiktaş derbisinden farklı olarak kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlığı bulunan Mariano Filho’nun yanı sıra Maicon Roque’nin yerine Selçuk İnan, Martin Linnes ve Serdar Aziz’e Teleset Mobilya Akhisarspor maçında şans verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte ligde en son Fenerbahçe maçında ilk 11’de yer alan Linnes, 5 maç sonra ilk 11’de kendisine yer buldu.

Selçuk İnan ise 3 müsabakanın ardından Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında ilk 11’de yer aldı. Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz de 1 maç sonra tekrar sahaya çıktı.

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise golsüz berabere tamamladıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı.

Buruk, Galatasaray maçında Aykut Çeviker, Ömer Bayram ve Olcan Adın’ın yerine Abdoulwahid Sissoko, Onur Ayık ve Soner Aydoğdu’yu sahaya sürdü.

Anahtar Kelimeler:
AkhisarsporGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'da çifte zafer...
Avrupa'da çifte zafer...
PKK'ya ağır darbe!
PKK'ya ağır darbe!
Öğrenci yurdu önünde dehşet!
Öğrenci yurdu önünde dehşet!
FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla gizli bir faaliyet var...
FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amacıyla gizli bir faaliyet var...
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce: “Türkiye'de 40 Yıldır Bir Çatışma Ortamı Var, Kürt Meselesinin Çözümü Samimiyet İle Parlamentodan Geçiyor”
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce: “Türkiye'de 40 Yıldır Bir Çatışma Ortamı Var, Kürt Meselesinin Çözümü Samimiyet İle Parlamentodan Geçiyor”
“Çocuklar Üç Yaşından Önce Teknolojik Araçlarla Tanışmamalı“
“Çocuklar Üç Yaşından Önce Teknolojik Araçlarla Tanışmamalı“
Emre Mor Galatasaray’a gelmek istediğini söyledi...
Emre Mor Galatasaray’a gelmek istediğini söyledi...
İngiliz basını, Beşiktaş kaptanının, Cenk Tosun’un takımıyla anlaştığını ve yıllık 2.5 milyon pound kazanacağını öne sürdü.
İngiliz basını, Beşiktaş kaptanının, Cenk Tosun’un takımıyla anlaştığını ve yıllık 2.5 milyon pound kazanacağını öne sürdü.
Aziz Yıldırım'ın son bombası...
Aziz Yıldırım'ın son bombası...
Erdoğan seçim manifestosunu açıklayacak...
Erdoğan seçim manifestosunu açıklayacak...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim