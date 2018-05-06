Akhisarspor-Galatasaray maç sonucu: 1-2

Süper Lig’in 32. haftasındaki kritik maçta Galatasaray, deplasmanda Akhisarspor ile karşılaştı. Cim Bom, ölüp ölüp dirildiği karşılaşmada rakibini Rodrigues’in golleriyle 2-1 mağlup etti. Puanını 69 yapan Aslan, liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Spor Toto Süper Lig‘de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 32. haftadaki kritik maçta Akhisarspor‘a konuk oldu.

Fatih Terim önderliğindeki Sarı-Kırmızılı takım, geçen haftaki Beşiktaş zaferi sonrası çıktığı zorlu Ege deplasmanında rakibini 2-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Garry Rodrigues’in golleriyle 3 puanı hanesine yazdıran Aslan, puanını 69’a yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada her iki takım da penaltı kaçırırken, Akhisar’ın yedek kalecisi Lukac, kulübede kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın ilk dakikaları daha çok orta sahada sakin şekilde geçerken, Galatasaray, 15. dakikada öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan gelişen atakta Linnes’in pasıyla topla buluşan Feghouli yerden içeri ortaladı, Garry Rodrigues ağları havalandırdı: 0-1.

Müsabakanın 19. dakikasında Rodrigues bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı. Sol taraftan gelişen atakta Dany’yi çalımlayarak ceza sahasına giren Sarı-Kırmızılı futbolcu, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti.

Dakika 22’de Akhisarspor gole yaklaştı. Seleznov’un ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Onur Ayık’ın vuruşunda kaleci Muslera kritik bir kurtarışa imza atarak golü önledi.

Mücadelenin 31. dakikasında Seleznov, ceza sahası içinde kaleci Muslera’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın 32. dakikasında topun başına geçen Soner Aydoğdu penaltıyı kaçırdı.

Karşılaşmanın 37. dakikasında savunmanın arkasına atılan topla sol çaprazda buluşan Gomis vuruşunu yaptı ama kaleci gole izin vermedi.

Müsabakanın 44. dakikasında Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Rodrigues’in şutunda top üst direkten döndü. Ardından Feghouli şansını denedi ama top az farkla dışarı gitti.

Maçın ilk 45 dakikalık bölümü Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğü ile noktalandı.

Karşılaşmanın 50. dakikasında Serdar Aziz’in kendi kalesine attığı gol sonrası fark bire indi: 1-2.

Dakika 55’te Akhisar’da Muğdat, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu değerlendiremedi. Uruguaylı file bekçisi, art arda iki kritik hamleyle golü önledi.

Galatasaray 59. dakikada net fırsatı harcadı. Donk’un pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Rodrigues yerden içeri çevirdi, Denayer vuruşunu yaptı savunmada geri geldi. Sonrasında Gomis vurdu, top üstten auta çıktı.

Mücadelenin 70. dakikasında Galatasaray’da iki oyuncu değişikliği birden yapıldı. Feghouli ve Selçuk İnan’ı oyundan alan teknik direktör Fatih Terim, Sinan Gümüş ile Yasin Öztekin’i sahaya sürdü.

Müsabakanın 73. dakikasında Serdar Aziz, Seleznov ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri Serdar Aziz’i tedavi etmek için sahaya girerken, daha sonra Sarı-Kırmızılı oyuncunun tedavisi kenarda devam etti.

Maçın 78. dakikasında Serdar Aziz oyundan alındı, yerine Maicon dahil oldu.

Kritik karşılaşmanın 86. dakikasında Miguel Lopes ile Fatih Terim arasında yaşanan gerilim yedek kulübesine de yansıdı. Olayların yatışmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

Dakika 90+1’de hakem Ali Palabıyık, Akhisar’ın yedek kalecisi Lukac’a üst üste itirazlar sonrası art arda iki sarı ve kırmızı kart gösterdi.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Linnes’in yerde kalması sonrası Galatasaray penaltı kazandı. Gomis’in vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Galatasaray karşılaşmayı 2-0 kazandı.

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TAKIM KADROLARI

AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Dany, Kadir, Muğdat, Sissoko, Onur, Soner, Seleznov.

YEDEKLER: Lukac, Aykut, Orhan, Hasan Ali, Ömer, Bilal, Olcan, Larsson, Mujangi, Caner.

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GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Selçuk, Garry Rodrigues, Feghouli, Gomis.

YEDEKLER: Carrasso, Boran, Maicon, Ahmet, Latovlevici, Ozan, Celil, Sinan, Yasin, Eren.

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MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig’de Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray maçında her iki takım teknik direktörü bir önce oynadıkları maçların ilk 11’lerinde üçer değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçen haftaki Beşiktaş derbisinden farklı olarak kart cezalısı Younes Belhanda ile sakatlığı bulunan Mariano Filho’nun yanı sıra Maicon Roque’nin yerine Selçuk İnan, Martin Linnes ve Serdar Aziz’e Teleset Mobilya Akhisarspor maçında şans verdi.

Sarı-kırmızılı ekipte ligde en son Fenerbahçe maçında ilk 11’de yer alan Linnes, 5 maç sonra ilk 11’de kendisine yer buldu.

Selçuk İnan ise 3 müsabakanın ardından Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında ilk 11’de yer aldı. Beşiktaş maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Serdar Aziz de 1 maç sonra tekrar sahaya çıktı.

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise golsüz berabere tamamladıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı.

Buruk, Galatasaray maçında Aykut Çeviker, Ömer Bayram ve Olcan Adın’ın yerine Abdoulwahid Sissoko, Onur Ayık ve Soner Aydoğdu’yu sahaya sürdü.