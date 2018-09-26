Akdeniz Diyeti Depresyonu Önleyebilir

Akdeniz diyetinin, depresyonun önlenmesine yardımcı olabileceği bildirildi.



Sonuçları "Molecular Psychiatry" dergisinde yayımlanan, son 8 yılda yapılan 41 araştırmayla ilgili değerlendirme, meyve, sebze, tahıl, balık, kabuklu yemiş ve zeytinyağı temelli Akdeniz tipi beslenmenin, ruh sağlığına iyi geldiğini gösterdi.



Londra Üniversitesi’nden doktor Camille Lasalle liderliğindeki uzmanların değerlendirmesinde, tüketilen yiyeceklerin, depresyon riskinin düşürülmesinde fark yaratabileceğinin gözlendiği belirtildi.



Çalışmanın, çok fazla şeker ve işlenmiş gıdanın yer aldığı beslenme biçiminin depresyon riskini arttırabileceği fikrini verdiğine işaret edildi.



Depresyon tedavisine beslenmenin dahil edilmesi için konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiği de vurgulandı.



Geçmişte yapılan araştırmalar, Akdeniz diyetinin, kalp hastalığında risk faktörleri Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve yüksek kolestrol olasılığını düşürebileceğini ortaya koymuştu.



Yine Akdeniz tipi beslenenlerin uzun yaşama ve kilo almama olasılığının yükseldiği görülmüştü.

