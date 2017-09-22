AKDENİZ'DE DEPREM!

Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 23.17'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 15 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Muğla'nın Datça ilçesi Yazıköy'e yaklaşık 266 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.TC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 23.17'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.