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Akdağ: “kıbrıs'taki Türk Halkının İlerlemesi İçin Gayret Edeceğiz“

 TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Kıbrıs'taki Türk halkının ilerlemesi, kalkınması, huzuru, refahı için gayret edeceğiz. Zaten şu anda da yaptığımız bu." dedi. Akdağ, Çankaya Köşkü'nde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Akdağ: “kıbrıs'taki Türk Halkının İlerlemesi İçin Gayret Edeceğiz“

 TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Kıbrıs'taki Türk halkının ilerlemesi, kalkınması, huzuru, refahı için gayret edeceğiz. Zaten şu anda da yaptığımız bu." dedi. Akdağ, Çankaya Köşkü'nde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile beraberindeki heyeti kabul etti.

20 Nisan 2018 Cuma 15:11
Akdağ: “kıbrıs'taki Türk Halkının İlerlemesi İçin Gayret Edeceğiz“

NAMİ: “TÜRK TARAFI KIBRIS KONFERANSI’NDA ÇÖZÜM İÇİN GEREKEN İRADEKOYDU

 TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Kıbrıs'taki Türk halkının ilerlemesi, kalkınması, huzuru, refahı için gayret edeceğiz. Zaten şu anda da yaptığımız bu." dedi.

Akdağ, Çankaya Köşkü'nde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC ile ekonomik iş birliği ve kalkınma anlaşması çerçevesinde çok güzel işler yaptıklarını belirten Akdağ, bu yıl faaliyetlerini biraz daha hızlandırarak tamamlayacaklarını söyledi.

Gelecek yıl ve sonrası için de yeni bir program hazırlanması gerektiğini aktaran Akdağ, "Yeni programı hazırlarken biraz daha performans göstergeleri koyarak, yıllık göstergeler yerine işin vasfına göre aylık göstergeler koyarak yolumuza devam edersek daha muvaffak olacağımıza da inanıyorum." ifadesini kullandı.

KTTC meselesinin bir kalkınma meselesi olarak ele alınması gerektiğine dikkati çeken Akdağ, şöyle konuştu:

"Rum yönetimi, bir anlaşma zeminine zihnini dönüştürünceye kadar o zeminde ilerlemenin mümkün olmayacağı anlaşıldı. O zaman biz ne yapacağız? Beraber Kıbrıs'taki Türk halkının ilerlemesi, kalkınması, huzuru, refahı için gayret edeceğiz. Zaten şu anda da yaptığımız bu."

NAMİ

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında standardizasyon ve uygunluk değerlendirme anlaşması üzerine bir protokol imzalamak için geldiklerini aktardı.

Bu protokolün, kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Nami, "TSE kendi imkanlarını tamamen KKTC'deki muadiline de sunmuş olacak. Gereken eğitimler ve teknolojik yatırımlar bu çerçevede gerçekleşmiş olacak dolayısıyla bu konudan oldukça memnunuz." diye konuştu.

Yapacağı diğer görüşmelere ilişkin de bilgi veren Nami, "KKTC ekonomisinin küçük bir ekonomi olmasının yanında son derece nitelikli bireylere sahip bir ekonomi. Onun için doğru politikalarla biz hızlı bir büyümeyi yakalayabileceğimizi söylüyoruz." dedi.

Akdağ'ın son ziyaretinde önemli projelerin gündeme geldiğini belirten Nami, bu projelerin arasında modern bir hastane ve en son teknolojiye uygun bir şekilde yeni bir organize sanayi bölgesi yapılması ile KKTC ekonomisindeki enerji arzını, maliyetini düşürecek, çeşitliliğini artıracak istikrarlı bir yapıya kavuşturacak Türkiye Cumhuriyeti'nden kablo yoluyla elektrik temini projesinin yer aldığını, bu projelerin süratle hayata geçmesi için görüşmelerin başlatıldığını söyledi.

" KIBRIS TÜRK TARAFI, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DE TAM DESTEĞİ İLE ÇÖZÜM İÇİN GEREKEN İRADEYİ KOYDU”

Kıbrıs konusunda Türk tarafının elinden gelen tüm iyi niyetli çabayı gösterdiğini, dünyanın da net bir şekilde bunu kabul ettiğini vurgulayan Nami, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Konferansı’nda tüm dünyanın gözü önünde Kıbrıs Türk tarafı, Türkiye Cumhuriyeti'nin de tam desteği ile çözüm için gereken iradeyi koydu. Ancak muhataplarımız, bunu kabul etme iradesini gösteremedi. Dolayısıyla federal bir çözümün olmasının önündeki en büyük engelin kim olduğunu dünya net bir şekilde gördü. Bu şartlar altında, dünyanın artık şunu da kabul etmesi lazım; KKTC üzerinde uygulanan haksız izolasyonlara artık son verilmesi gerekir. Bununla ilgili hiçbir meşru zemin bulunmamaktadır. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, tüm dünyaya bizimle ikili ve çok temaslı ilişkiler kurma çağrısında bulunuyoruz."

 


Son Güncelleme: 20.04.2018 19:05
Anahtar Kelimeler:
AkdağTÜRKHalkıçözümİradeKOYDU
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