Akdağ: ''Almanlar Yanlış Yapıyorlar'

"ALMANLAR YANLIŞ BİR GERGİNLİK POLİTİKASI İZLİYORLAR. UMUT EDERİM Kİ BUNLARDAN VAZGEÇERLER. BİZ İŞİN RASYONEL POLİTİKA TARAFINA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ. ELBETTE İLİŞKİLERİMİZİN İYİ OLMASINI ARZU EDERİZ AMA HAKİKATEN BUNLARI ZEDELEYEBİLECEK İFADELER ZİKREDİLDİĞİNDE DE BUNLARI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

"KIBRIS KONUSU HEPİMİZİN ÇOK YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ BİR KONU. KKTC VE ORADA YAŞAYAN KARDEŞLERİMİZ, ELBETTE RUM TARAFININ YA DA YUNANİSTAN'IN BASKILARINA MARUZ BIRAKILAMAZ"

TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in açıklamalarına ilişkin, "Almanlar yanlış yapıyorlar. Yanlış bir gerginlik politikası izliyorlar. Umut ederim ki bunlardan vazgeçerler. Biz işin rasyonel politika tarafına çok önem veriyoruz. Elbette ilişkilerimizin iyi olmasını arzu ederiz ama hakikaten bunları zedeleyebilecek ifadeler zikredildiğinde de bunları kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Akdağ'ı, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir'in annesinin cenaze törenine katılmak üzere geldiği Erzurum Havalimanı'nda, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, burada gazetecilerin soruları üzerine, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in "Türkiye politikasını yeniden düzenlememiz gerekiyor." şeklindeki açıklamasına değinerek, şunları söyledi:

"Almanlar yanlış yapıyorlar. Yanlış bir gerginlik politikası izliyorlar. Umut ederim ki bunlardan vazgeçerler. Biz işin rasyonel politika tarafına çok önem veriyoruz. Elbette ilişkilerimizin iyi olmasını arzu ederiz ama hakikaten bunları zedeleyebilecek ifadeler zikredildiğinde de bunları kabul etmemiz mümkün değildir."

Akdağ, bir gazetecinin, görevi Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'ten devraldığını ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıldönümü dolayısıyla Kıbrıs sorununun gündemde olduğunu hatırlatması üzerine de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görev tanımlamaları hangi başbakan yardımcımızdan görevi devraldığımızla doğrudan alakalı değil. Onları, Sayın Başbakanımız yeni baştan tanzim edecekler. O zaman kendi görev alanlarımızı tam bilmiş olacağız. Ama Kıbrıs konusu hepimizin çok yakından takip ettiği bir konu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve orada yaşayan kardeşlerimiz, elbette Rum tarafının ya da Yunanistan'ın baskılarına maruz bırakılamaz."

"KIBRIS KONUSUNDA ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"

Türkiye'nin KKTC'deki garantörlüğüne işaret eden Akdağ, "Türkiye'nin garantörlük hakkı, oradaki eşit iki toplum olma hususundaki kararlılığı mutlaka devam edecek. Orada da benim umudum adeta arkalarına aldıkları bazı Avrupalı ülkeler ve Avrupa Birliği sebebiyle şımarıkça bir tutumun terk edilmesidir. Biz çözümden yanayız. Başından beri böyle olduk. Bundan sonra da hep çözümü kollayacağız, hep çözümün peşinden gideceğiz ama oradaki soydaşlarımızın hukukuna da asla halel getirmeyeceğiz, getiremeyiz." diye konuştu.