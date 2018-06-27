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Akaryakıtta zam' iddialarına açıklama

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, "1 Temmuz 2018'den itibaren akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) aralıklı olarak artırılacağı ve bunun zam olarak pompa fiyatlarına yansıyacağı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Akaryakıtta zam' iddialarına açıklama

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, "1 Temmuz 2018'den itibaren akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) aralıklı olarak artırılacağı ve bunun zam olarak pompa fiyatlarına yansıyacağı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 20:34
Akaryakıtta zam' iddialarına açıklama

Akaryakıtta zam' iddialarına açıklama

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, "1 Temmuz 2018'den itibaren akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) aralıklı olarak artırılacağı ve bunun zam olarak pompa fiyatlarına yansıyacağı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Okumuş yaptığı yazılı açıklamada, iktidardan kendilerine 'akaryakıt ürünlerinin ÖTV'sinde herhangi bir artış öngörülmediği' bilgisi ulaştığını kaydetti.

Bazı dağıtım şirketlerinin de bayilerine benzer şekilde zam iddialarını içeren mesaj gönderdiğini aktaran Okumuş, 'Bugün, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren akaryakıt ürünlerinin ÖTV'sinin aralıklı olarak artırılacağı ve bunun pompa fiyatlarına zam olarak yansıyacağına ilişkin sosyal medyada bazı paylaşımlar yapılmış ve bazı dağıtım şirketleri bayilerine bu içerikte mesajlar göndermiştir. Asılsız olan bu tür bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesini, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bilgilerine sunarız.' ifadelerini kullandı.

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