Akar: “tsk Kıbrıs Adası\'nda Barış Ve Güvenliğin Teminatı Olmaya Devam Edecek”

2018 BİRLEŞİK MÜŞTEREK FİİLİ ATIŞLI TATBİKATI

AKAR: “TSK DOĞU AKDENİZ\'DE DE TÜRKİYE\'NİN VE KKTC’NİN HAK VE MENFAATLERİNİ KORUMAYA, KIBRIS ADASI\'NDA ULUSLARARASI GARANTİ VE İTTİFAK ANTLAŞMALARI DOĞRULTUSUNDA BARIŞ VE GÜVENLİĞİN TEMİNATI OLMAYA DEVAM EDECEK”





İzmir, 10 Mayıs 18 : TC Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Doğu Akdeniz\'de de Türkiye\'nin ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası\'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğini söyledi.Akar, EFES-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı\'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, denizlerin kullanımı konusunda Türkiye\'nin Ege başta olmak üzere denizlerde mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu her fırsatta dile getirdiğini aktardı.Akar, "Ege Denizi\'nin bir barış, dostluk ve iş birliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabayı göstermektedir. Bununla birlikte tüm denizlerimizde ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini koruma azim ve kararlılığında olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bir oldubittiye asla müsade etmeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Doğu Akdeniz\'de de Türkiye\'nin ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası\'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek Ege Denizi\'nde gerek Doğu Akdeniz\'de her türlü tedbiri kararlılıkla almaktadır." ifadelerini kullandı.Akar konuşmasında "Her fırsatta Türk Silahlı Kuvvetlerini zayıflatmak ve yıpratmak için çalışan içimizdeki hain, alçak FETÖ mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti\'ne, demokrasimize ve onun köklü değerleri ile saygın kurumlarına kastederek asil milletimizin özgürlüğünü hedef almıştır ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman evlatları ve asil milletimiz, birlik içerisinde yüksek siyasi direktifler doğrultusunda FETÖ\'ye karşı durmuş, demokrasiye sahip çıkarak bu örgütü başarısızlığa uğratmıştır." dedi.Türkiye\'nin PKK, PYD, YPG ve DEAŞ gibi örgütlerin yanı sıra evrime uğramış terörizmin ilk örneği olan ve ülkenin tüm kurum ve kuruluşlarına sızmış bulunan Fetullahçı Terör Örgütü\'yle de (FETÖ) aralıksız mücadele ettiğini belirtti.Orgeneral Akar, şöyle konuştu:"Her fırsatta TSK\'yı zayıflatmak ve yıpratmak için çalışan içimizdeki hain, alçak FETÖ mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyetine demokrasimize ve onun köklü değerleriyle saygın kurumlarına kast ederek asil milletimizin özgürlüğünü hedef almıştır ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman evlatları ve asil milletimiz, birlik içerisinde, yüksek siyasi direktifler doğrultusunda FETÖ\'ye karşı durmuş, demokrasiye sahip çıkarak bu örgütü başarısızlığa uğratmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ mensuplarından temizlendikçe çok daha güçlenmiştir. Bu tatbikatta gösterilen başarı da bunun en son kanıtı olmuştur."Asil Türk milletinin Orta Asya\'dan başlayan tarihi süreç içerisinde Anadolu\'nun fethiyle birlikte denizlere ulaşmasının bir dönüm noktası teşkil ettiğini aktaran Akar, Emir Çaka Bey, Turgut Reis, Barbaros Hayrettin Paşa ve Kılıç Ali Paşa gibi büyük amirallerin deniz harekatı açısından örnek nitelikteki uygulamaları ve başarıları sayesinde denizlerin "mavi vatan" olduğunu kaydetti.Savaş ve güvenliğin sürekli değişen doğasına karşı değişmeyen tek ihtiyacının dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de eğitimli çok yönlü personel ihtiyacı olacağına dikkati çeken Orgeneral Akar, sözlerini şöyle tamamladı:"Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli gücü sahip olduğu eğitimli personeldir. En büyük taktir güvenilmek, en büyük başarı da bu güvene layık olmaktır. Bu anlayışı benimsemiş olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları yurt içinde ve sınır ötesinde üstün başarılarla icra edilen terörle mücadele harekatıyla, başta Afganistan olmak üzere uluslararası barışı destekleme harekatlarında aldıkları eğitimin niteliğini ve çok yönlü yeteneklerini her defasında ispatlamış ve daima asil milletimizin ve dünyanın takdirine mazhar olmuştur.Binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, yedi iklim üç kıtaya barışı, adaleti, huzuru götürmüş atalarımızdan miras kalan milli ve manevi değerleriyle asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, EFES-2018 Tatbikatı\'nı başarıyla icra ederek, her zaman milletinin emrinde, daima görevinin başında olduğunu bugün bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle karada, denizde ve havada ülke sınırlarımızın güvenliğini sağlama, şehit kanlarıyla sulanmış bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğüne, egemenlik ve bağımsızlığımıza yönelecek her türlü tehdidi yok etme azim ve kararlılığındadır."Öte yandan, başarıyla tamamlanan tatbikatın ardından Türk Yıldızları ve mehteran ekibi gösteri sundu, paraşüt atlayışları yapıldı.(AA/ÖZ/ÖK)