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Akar’dan Abd\'li Senatörlere Terör Örgütü Ypg Tepkisi

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, HALİFAX ULUSLARARASI GÜVENLİK FORUMU\'NUN İLK OTURUMUNUN ARDINDAN ABD\'Lİ SENATÖRLERLE BİR ARAYA GELDİ 

Akar’dan Abd\'li Senatörlere Terör Örgütü Ypg Tepkisi

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, HALİFAX ULUSLARARASI GÜVENLİK FORUMU\'NUN İLK OTURUMUNUN ARDINDAN ABD\'Lİ SENATÖRLERLE BİR ARAYA GELDİ 

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:52
Akar’dan Abd\'li Senatörlere Terör Örgütü Ypg Tepkisi
MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, HALİFAX ULUSLARARASI GÜVENLİK FORUMU\'NUN İLK OTURUMUNUN ARDINDAN ABD\'Lİ SENATÖRLERLE BİR ARAYA GELDİ 

AKAR: “ABD’DEN SÖZ VERDİĞİ GİBİ TERÖR ÖRGÜTÜ YPG İLE OLAN İŞBİRLİĞİNİ KESMESİNİ BEKLİYORUZ" 

"DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ BÜYÜK ORANDA ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİNE RAĞMEN ABD’NİN TERÖR ÖRGÜTÜ YPG’YE KAMYONLARLA VE UÇAKLARLA SİLAH VE MÜHİMMAT VERMESİNİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Halifax, 17 Kasım 18 (.): Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD\'li askerlerle PKK/YPG\'li teröristlerin bir araya geldiği görüntülerden duyulan rahatsızlığı dile getirerek, "ABD\'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz." dedi.

Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu’na katılmak için geldiği Kanada’nın Halifax kentinde ilk olarak Çanakkale Anıtı’nı ziyaret etti. Kar yağışı altında gerçekleşen törende anıta çelenk bırakan, saygı duruşunda bulunan Bakan Akar, daha sonra toplantının düzenlendiği Westin Oteli\'ne geçti.

Açılış oturumunun yapılacağı salona gelişinde aralarında Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan’ın da bulunduğu katılımcılarla bir süre ayaküstü sohbet eden Akar, ilk oturumun ardından ABD’li senatörlerle bir araya geldi.

Görüşmede, ABD askerleri ve terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bir arada oldukları görüntüleri anımsatan Bakan Akar, "Bu fotoğraflar medyamızda geniş yer bulmuş ve halkımızda rahatsızlık yaratmıştır. Halkımızın gözündeki Amerika ve Amerikan ordusunun imajına zarar vermiştir. ABD’den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan iş birliğini kesmesini bekliyoruz. DEAŞ terör örgütü de büyük oranda etkisiz hale getirilmesine rağmen ABD’nin terör örgütü YPG’ye kamyonlarla ve uçaklarla silah ve mühimmat vermesini kabul etmemiz mümkün değil. 
Güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

FETÖ ÜYELERİNİN İADESİ TALEBİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile terör örgütü üyelerinin iadesi konusuna da değinen Akar, örgütün elebaşı ve üyelerinin iadesine ilişkin 85 klasör ve sayısız belgenin ABD’ye gönderildiğini anımsattı. İlave bilgiye ihtiyaç olması durumunda paylaşmaya hazır olduklarını dile getiren Akar, FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Arkansas Senatörü John Boozman, Güney Dakota Senatörü Mike Rounds, Mississippi Senatörü RogerWicker, Nebraska Senatörü DebFischer, New Hampshire Senatörü JeanneShaheen ile Virginia Senatörü Tim Kaine\'nin yanı sıra vefat eden eski senatör John McCain\'in eşi Cindy McCain katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kendilerini Türkiye\'de görmekten duyacağı memnuniyeti belirterek senatörleri Türkiye\'ye davet etti.

(AA/TUĞ/FEZ)
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