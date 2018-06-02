Akar: “Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta Uluslararası Hukuk ve Anlaşmalardan Kaynaklanan Hak ve Menfaatlerin Korunması İçin Gerekli Faaliyetler Kararlılıkla Yürütülmektedir“

TC Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sorunlarını iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde dostane bir şekilde çözümeden yana olan Türkiye’nin Ege, Akdeniz ve Kıbrıs'ta uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla gerekli faaliyetleri kararlılıkla yürüttüğünü belirtti.

Akar ve eşi, gaziler ve ailelerine Gazi Orduevi'nde verdiği iftara, gaziler ve ailelerinin yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Ankara Garnizonu'nda görevli general, amiral ve eşleri de katıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, iftarda konuşan Orgeneral Akar, asil Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletinin emrinde ve daima vazifesinin başında olduğunu, ülkenin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak amacıyla gece gündüz demeden karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin anayasada belirlenen çerçeve ve yasalar doğrultusunda kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme azim ve gayreti içinde olduğunu kaydeden Akar, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla aralıksız yürütülen terörle mücadele harekatına en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

Orgeneral Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da kuvvetlendiğine dikkati çekerek, bunun en güzel kanıtının, darbe girişimi sonrası yapılan terörle mücadele harekatı ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatları sonucu elde edilen üstün başarılar olduğunu dile getirdi.

Bazı çevrelerce yapılan kara propagandanın aksine Afrin bölgesinde insani yardım faaliyetlerine aralıksız devam edildiğini bildiren Akar, Afrinlilerin bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasının ardından artık evlerine rahatlıkla dönebildiklerini söyledi.

Orgeneral Hulusi Akar, "Türkiye, Ege'de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde dostane bir şekilde çözüme kavuşturulmasından yana. Bununla birlikte Ege ve Akdeniz başta olmak üzere mavi vatanda ve Kıbrıs'ta ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla gerekli faaliyetler de kararlılıkla yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

NATO, BM, AB ve AGİT görev ve harekatları kapsamında Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna Hersek'ten Katar'a, Lübnan'dan Somali'ye ve Aden Körfezi'ne uzanan geniş bir coğrafyada dünya barışı ve istikrarına katkı sağlamaya devam edildiğini belirten Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, asil milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle, ülkenin güvenliği, egemenliği ve bağımsızlığının korunması başta olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri yerine getirme azim ve iradesinde olduğunu kaydetti.