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Akar: “Bölgemizde hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecek”

Akar: “Bölgemizde hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecek”

28 Ekim 2018 Pazar 09:50
Akar: “Bölgemizde hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecek”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bölgemizde 'Türkiye’ye rağmen' atılacak hiçbir adıma, hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.
Akar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm olumsuzluklara rağmen asil milletin kahramanlık ve fedakarlığıyla kurulan Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Asil Türk milletinin, kutsal vatan toprağını işgal girişiminde bulunan yedi düvele karşı 1919'da "Ya istiklal ya ölüm!" parolasıyla Milli Mücadele başlattığını anımsatan Akar, Türk milletinin Milli Mücadele'de vatanı, bayrağı, milli ve manevi değerleri uğruna destansı çaba göstererek büyük bir zafer kazandığını ve bu zaferi 1923’te Cumhuriyet ile taçlandırdığını vurguladı.
Bulunduğu coğrafyanın jeopolitik önemine bağlı olarak pek çok zorlukla karşılaşan genç Cumhuriyet'in, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." ilkesi ile bu zorluklar karşısında yılmadan mücadele ettiğinin ve "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefini hiçbir zaman kaybetmediğinin altını çizen Akar, şunları kaydetti:
"Dün olduğu gibi bugün de kederde ve kıvançta hep birlikte, omuz omuza hareket eden asil milletimiz, istiklalimize ve istikbalimize yönelik bir saldırı olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bağımsızlığına, özgürlüğüne ve demokrasisine sahip çıkarak karşılaştığı zorlukları birlik ve beraberlikle aşabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bu birlik ve beraberlik içinde yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında kahraman ordumuza daima güvenen, maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen asil milletimiz, 'ordu-millet' anlayışının en güzel örneklerini sergilemiştir. 
Bağrından çıktığı milletinin sevgi ve güveninden güç alan Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere vatanımıza ve birliğimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi!' anlayışı içinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele, en son terörist de etkisiz hale getirilmeden bitmeyecektir."
Akar, mesajına şöyle devam etti:
"Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden hiçbir oluşuma, sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna, 'mavi vatanımız denizlerimizde ve hava sahamızda uluslararası anlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerimizin ihlaline, bölgemizde 'Türkiye’ye rağmen' atılacak hiçbir adıma, hiçbir oldubittiye asla müsaade edilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, çevresinde oluşan gerginlik ve çatışmalara, insanların yaşadıkları acılara kayıtsız kalmadan sorunların barışçıl, kalıcı ve adil yöntemlerle çözülmesinin önemine inanmaktadır.  Bu doğrultuda tarih boyunca üzerine düşen sorumlulukları yerine getiren ülkemiz, insani değerlere olan bağlılığı ve güçlü demokrasisi ile mazlum ve mağdur milletlerin umudu olmayı günümüzde de atalarına yaraşır şekilde sürdürmektedir."
Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde kararlı adımlarla yürüyerek 2023 hedeflerine ulaşılacağına yürekten inandığını vurgulayan Akar, şu ifadeleri kullandı:
"Bu duygu ve düşüncelerle, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Asil milletimizin ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplarının Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutluyor, hepinize sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyorum."
 

Son Güncelleme: 28.10.2018 15:23
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