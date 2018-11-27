Ak Parti Tbmm Grup Toplantısı

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: "ÜLKEMİZİ 12 MİL MESELESİNDE ADETA EGE DENİZİ\'NE AYAK BASAMAZ, KIBRIS MESELESİNDE DE KENDİ HAKLARINI SAVUNAMAZ DURUMA GETİRME GAYRETLERİ, AÇIK SÖYLÜYORUM, BEYHUDEDİR. ULUSLARARASI HUKUKTAN VE TEAMÜLLERDEN KAYNAKLANAN HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANMAKTA, BUNA ENGEL OLMAK İSTEYENLERE DE HADLERİNİ BİLDİRMEKTE KARARLIYIZ"

TBMM, 27 Kasım 18 : Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi 12 mil meselesinde adeta Ege Denizi\'ne ayak basamaz, Kıbrıs meselesinde de kendi haklarını savunamaz duruma getirme gayretleri, açık söylüyorum, beyhudedir. Uluslararası hukuktan ve teamüllerden kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanmakta, buna engel olmak isteyenlere de hadlerini bildirmekte kararlıyız." dedi.

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı\'nda yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin, hem siyasette hem de bölgesinde ve dünyada önemli gelişmeler yaşadığı bir dönemden geçtiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Akdeniz\'de, Ege ve Kıbrıs\'taki haklarımız meselesi, eskiden beri Türkiye\'nin üzerinde hassasiyetle durduğu konulardır. Son dönemde hidrokarbon arama faaliyetleri sebebiyle bu bölgedeki sorunlar çok daha büyük çıkar çatışmalarının konusu olmaya başlamıştır. Arkasına kimi Avrupalı devletleri alan Yunanistan\'ın ve onunla birlikte hareket eden Güney Kıbrıs Rum Kesiminin pervasız davranışları en başta kendileri için bir tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir. Ülkemizi 12 mil meselesinde adeta Ege Denizi\'ne ayak basamaz, Kıbrıs meselesinde de kendi haklarını savunamaz duruma getirme gayretleri, açık söylüyorum, beyhudedir. Uluslararası hukuktan ve teamüllerden kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanmakta, buna engel olmak isteyenlere de hadlerini bildirmekte kararlıyız."

(AA/ÖZ/YIL)