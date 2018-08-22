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Ak Partili Yönetici Kuzey Kıbrıs’ta Denizin Altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayramını Kutladı

Türkiye Van ilinin AK Parti İl Genel Sekreteri dalgıç Ali Hakan Yavuz, tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs'ta ekip arkadaşlarıyla dalış yapıp pankart açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ak Partili Yönetici Kuzey Kıbrıs’ta Denizin Altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayramını Kutladı

Türkiye Van ilinin AK Parti İl Genel Sekreteri dalgıç Ali Hakan Yavuz, tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs'ta ekip arkadaşlarıyla dalış yapıp pankart açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:48
Ak Partili Yönetici Kuzey Kıbrıs’ta Denizin Altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayramını Kutladı


Türkiye Van ilinin AK Parti İl Genel Sekreteri dalgıç Ali Hakan Yavuz, tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs'ta ekip arkadaşlarıyla dalış yapıp pankart açarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Genel Sekreteri Yavuz, tatil için Kuzey Kıbrıs'a geldi.
Burada ekip arkadaşlarıyla "Rabia" işareti yaparak dalış gerçekleştiren Yavuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri ile "İyi bayramlar Sayın Cumhurbaşkanımız, Van İl Başkanlığı" yazılı pankart açtı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, daha önce deniz dibinde Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri ise ilk kez açıldı. Bu organizasyonu AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve yönetim kurulundaki arkadaşları adına gerçekleştirdik. Herkesin bayramını kutlarız." ifadesini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 17:52
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