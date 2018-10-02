TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: "TÜRKİYE'YE RAĞMEN YAPILAN HİÇBİR İŞİN BU BÖLGEDE BAŞARIYA ULAŞMA ŞANSI OLMADIĞINI HERKES GÖRMELİ VE BİLMELİDİR. AYNI DURUM KIBRIS VE EGE ÇEVRESİNDE GELİŞEN HADİSELER İÇİN DE GEÇERLİDİR"

"ÜLKEMİZİN BURNUNUN DİBİNDE, TÜRKİYE'YE RAĞMEN VE HATTA TÜRKİYE'YE KARŞI İŞLER YAPABİLECEKLERİNİ SANANLAR YANILDIKLARINI YAKINDA ANLAYACAKLAR. BİZİM KİMSENİN HAKKINDA, HUKUKUNDA, ÇIKARINDA GÖZÜMÜZ YOK. AMA KİMSENİN DE BİZİM HAKKIMIZI, HUKUKUMUZU, ÇIKARLARIMIZI GASP ETMESİNE İZİN VERMEYİZ"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'ye rağmen yapılan hiçbir işin bu bölgede başarıya ulaşma şansı olmadığını herkes görmeli ve bilmelidir. Aynı durum Kıbrıs ve Ege çevresinde gelişen hadiseler için de geçerlidir." dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Suriye'deki iç savaşı, Türkiye'ye taşıma hesaplarından, Suriye halkının geleceğini kendi topraklarında güvence altına alma inisiyatifine gelmiş olmanın" gerçekten de tarihi bir başarı olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'deki Suriyeli misafirlerin kendi topraklarına dönüşünü ancak bu coğrafyayı bir bütün olarak huzura, güvene, refaha kavuşturarak sağlayabileceklerini bildiren Erdoğan, "İdlib krizinin istenmedik bir şekilde gelişmesi halinde, ülkemize 1 milyona yakın sığınmacının gelmesi bekleniyordu. Geliştirdiğimiz stratejiler ve attığımız adımlar neticesinde daha şimdiden İdlib'e 60 bin kişinin geri dönüşüne şahit olduk." diye konuştu.

Soçi mutabakatı aynı zamanda Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması ve özgür seçimlerin yapılmasıyla kalıcı siyasi çözüm umutlarını tekrar canlandırdığına dikkati çeken Erdoğan, bundan sonra hem Cenevre'deki hem Astana'daki görüşmelerde daha somut ve olumlu yönde ilerlemeler sağlanacağını ümit ettiklerini söyledi.

"ÇÖZÜM İHTİMALİNİN BELİRDİĞİNİN EN İYİ İŞARETİ"

Başkan Erdoğan, Suriye krizi boyunca elini taşın altına hiç sokmamış kimi ülkelerin, birden bire toplanıp, kendi kendilerine yol haritaları çizmeye çalışmalarının, çözüm ihtimalinin belirdiğinin en iyi işareti olduğunu vurguladı.

"Biz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Suriye halkının doğrudan kendisini muhatap almaya ve çözümü onlarla birlikte aramaya devam edeceğiz." diyen Erdoğan, "Suriye halkı" ifadesine dikkati çekerek, "Yönetimini demiyorum, dikkat edin. Bazıları bunu birbirine karıştırıyor. Burası da önemli." dedi.

"FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖR İŞGALİNİ SONA ERDİRMEKTE KARARLIYIZ"

Fırat'ın doğusundaki terör işgalini sona erdirmekte kararlı olduklarını bildiren Erdoğan, "Türkiye'nin sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna destek veren ülkelerle ancak bu teşebbüsten vazgeçilmesi halinde bölgede birlikte çalışma imkanı bulabiliriz." açıklamasını yaptı.

Amerika'nın, Suriye'nin kuzeyine yaklaşık 19 bin tır silah, araç ve gereç gönderdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kime gönderdi? YPG/PYD'ye. Orada kim var? Bunlar var, bu teröristler var. Bunlar PKK'nın yan kolları. Bunun yanında da Amerika'nın 22 tane üssü var. Bunlarla üsler takviye ediliyor. 3 bin civarında kargo uçakla da buraya sürekli olarak silah, mühimmat, araç, gereç gönderildi, gönderiliyor. Peki, bunlar kime karşı kullanılacak? O sınırın öbür tarafında kim var? Türkiye var. Biz sizinle stratejik ortak değil miyiz? Bu nasıl stratejik ortaklık? Biz paramızla sizden silah, araç, gereç istedik vermediniz. Ama terör örgütüne bunları bedava veriyorsunuz. Bunları dünyaya nasıl izah edeceksiniz? Bu gerçekleri görmek zorundayız. Bu emperyal mantıkla bir yere varmak mümkün değil. Ama insanlık bunları da görüyor ve görecek. Biz de anlatacağız, dilimiz döndüğü kadarıyla anlatacağız. En azından halkımız bunları çok daha iyi bilecek."

Başkan Erdoğan, bu ekonomik savaşın, bu ticaret savaşının bunlardan kopuk olmadığına, hepsinin iç içe olduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye rağmen yapılan hiçbir işin bu bölgede başarıya ulaşma şansı olmadığını herkes görmeli ve bilmelidir. Aynı durum Kıbrıs ve Ege çevresinde gelişen hadiseler için de geçerlidir. Ülkemizin burnunun dibinde, Türkiye'ye rağmen ve hatta Türkiye'ye karşı işler yapabileceklerini sananlar yanıldıklarını yakında anlayacaklar. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, çıkarında gözümüz yok. Ama kimsenin de bizim hakkımızı, hukukumuzu, çıkarlarımızı gasp etmesine izin vermeyiz. Milletimizin ve devletimizin geleceği söz konusu olduğunda yapamayacağımız fedakarlık bulunmadığını, bin yıllık tarihimize bakan herkes görecektir."