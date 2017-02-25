AK Parti Referandum Tanıtım Kampanyasını Başlattı

YILDIRIM: “YENİ SİSTEM TERÖRÜ YOK EDECEK”

Başbakan Yıldırım,"Yeni sistem, terörün sonunu getirecek, terörü yok edecek. Siz zannediyor musunuz ki PKK, DEAŞ, FETÖ avaz avaz 'hayır' kampanyasını boşuna yapıyor, onlar 'hayır' çıksın diye kendilerini parçalıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Kampanya Tanıtım Toplantısı'nda partililere hitap etti.

Yeniliğin zor, reformun meşakkatli olduğunu ancak zor diye, meşakkatli diye, yeniliğe direnenlerin, yenilikten kaçanların, tarih sahnesinden kaybolduğunu belirten Yıldırım, "Unutmayalım, korkaklar asla zafer anıtı dikemezler. Değişime, gelişime 'hayır' diyenler ortaya hiçbir eser koyamazlar.

Yenilikten korkanlar, tarih yazamazlar. Sultan Alparslan, o kahraman ordusuyla Malazgirt'e gelirken, inanın onun planına 'hayır' diyenler oldu ama o, korkaklara aldırış etmedi ve tarihin akışını değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Selahaddin Eyyubi Kudüs'e giderken ona da "Hayır" diyenler olduğunu ancak kendisinin ürkeklere, korkaklara aldırış etmeden tarih yazdığını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederken ona da 'hayır' diyenler oldu ama Fatih, rehaveti, korkaklığı tercih edenlere prim vermeden bir çağı kapatmış, bir çağı açmıştır. İstanbul'u fethetmiştir. Gazi Mustafa Kemal'i düşünün, Samsun'a giderken ona da karşı çıkanlar oldu, 'Hayır' diyenler oldu. Mütareke basını hep birlikte 'Hayır' diyordu. Gazi Mustafa Kemal, bunların hiçbirine aldırış etmedi, geldi, Anadolu'da yeni bir ruh inşa etti. İstiklalimizi, biz bu yenilik ve değişim ruhuyla elde ettik. Cumhuriyetimizi, bu yenilenme, tazelenme anlayışıyla kurduk ve bugünlere taşıdık."

“BİZ DİLDEN DEĞİL, GÖNÜLDEN 'EVET' İSTİYORUZ”

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bizde zorlama yok, bizde tehdit yok. Bizde korku yok ama korkutmak da yok. Bizde kutuplaşma yok, bizde ayrıştırma yok. Biz dilden değil, gönülden, kalpten 'Evet' istiyoruz. Bunu da tek tek, tane tane anlatarak, akıllara olduğu kadar kalplere de hitap ederek başaracağız. Biliyorsunuz milletimiz aklıyla diliyle mührüyle olduğu kadar kalbiyle de 'Evet' diyecek. Sandığa gittiğinde her bir vatandaşımız, 'Tüm kalbimle Evet' diyerek mührü, pusulaya basacak.

“ONLARIN HAYIRLARINA 'EVET' DİYEREK BUGÜNLERE GELDİK”

Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Gezi olayları provokasyondur dedik, 'Hayır' dediler, biz 'Evet' dedik. '17-25 Aralık kumpastır' dedik, 'Hayır' dediler, biz 'Evet' dedik. 15 Temmuz'da ülkeyi işgale geldiler, Meclisi bombaladılar, milli iradeyi ortadan kaldırmak istediler, biz 'yıkamazsınız, böldüremezsiniz' dedik. Daha ilk andan itibaren 'bu bir kalkışmadır' dedik. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren 'ölümüne milletimle' diyerek kahramanca bütün bunların karşısında durdu. Biz onların hayırlarına 'Evet' diyerek bugünlere geldik. Onların 'Hayır' söylemleri karşısında eğer korksaydık, eğer çekilseydik tarih bizden hesap sorardı, millet bizden hesap sorardı, inanın Allah bizden hesap sorardı."

“2007'DE BAŞLAYAN İŞİN EKSİKLERİNİN TAMAMLANMASIDIR”

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, "Bugün halk oylamasına götürdüğümüz anayasa değişikliği, 2007'de başlayan işin eksiklerinin tamamlanmasıdır. Esasında cumhurbaşkanlığı sisteminin 2007'de önemli adımı atılmıştır. Bu değişiklikle, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de anayasaya, değiştirerek işlemiş oluyoruz." dedi.

“7,5 MİLYON GENCİMİZE SİYASETE GİRMENİN İMKÂNI GELİYOR”

Yıldırım, Anayasa değişikliğiyle ilgili şunları söyledi:

Bu değişiklikle 7,5 milyon gencimize siyasete girmenin imkânı geliyor, önleri açılıyor. 15 Temmuz'da, 'Bu ülkenin gençleri, memleket meseleleriyle ilgilenmez' diyenlere, o gece göğsünü tanklara, toplara, mermilere siper eden bu gençlerin ülkesine, milletine, bayrağına ne kadar sahip olduğunu bütün dünyaya gösterdiniz. Sizin bu yaptığınız karşısında bizim seçilme yaşını 18'e indirmemizin çok da büyük bir iş olmadığını buradan ifade etmek istiyorum."

“EY KILIÇDAROĞLU MECLİSİ BU KADAR AŞAĞILAMA”

Yıldırım, "Bürokratlar kendi aralarında seçince yargı bağımsız, tarafsız oluyor, milletin seçtiği Meclis seçince yargı taraflı oluyor. Ey Kılıçdaroğlu, temsil ettiğin milli iradeyi, siyaseti bu kadar küçümseme. Meclisi bu kadar aşağılama. Bu Meclis ki Gazi Meclis'tir, 15 Temmuz'da aslanlar gibi bombalara karşı koyan Meclistir. İstiklalimizin, istikbalimizin, Türkiye'nin kurulduğu Meclistir." diye konuştu.

“YENİ SİSTEM, TERÖRÜN SONUNU GETİRECEK”

Başbakan Yıldırım, "Yeni sistem, terörün sonunu getirecek, terörü yok edecek. Siz zannediyor musunuz ki PKK, DEAŞ, FETÖ avaz avaz 'hayır' kampanyasını boşuna yapıyor, onlar 'hayır' çıksın diye kendilerini parçalıyor. Bunun anlaşılır bir tarafı var, çünkü bu değişiklik onları yok ediyor, onların hayat damarlarını kesiyor. Ne yaparsa yapsınlar yok olacaklar." dedi.

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu değişiklik ülkemiz için tarihi bir fırsattır. Güçlü yönetim sayesinde Türkiye'de artık vesayet dönemi, güç odakları dönemi, darbe dönemleri tarih olacak, inşallah bu ülkenin gündemine bir daha gelmeyecek. Hiç kimse, hiçbir şekilde milletin seçtiklerine yani millete ayar vermeye kalkamayacak. Yeni sistemle birlikte ekonomi daha güçlü, daha sağlam ve daha sağlıklı bir zeminde ilerleyecek. İstikrar sayesinde yatırımlar artacak, üretim artacak, istihdam, yeni iş, aş alanları sağlanacak."