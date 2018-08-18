AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu. 50 kişilik listede 29 yeni isim var.

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu.



50 kişilik listede 21 kişi yerini korurken 29 yeni isim listeye girdi.



Yeni MKYK'da 15 kadın üye bulunurken, milletvekili olmayan 8 kişi yer alıyor.



İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:



Ahmet Arslan

Ahmet Sami Ceylan

Ahmet Sorgun

Ahmet Tan

Ali İhsan Yavuz

Bülent Tüfenkci

Büşra Paker

Cevdet Yılmaz

Çiğdem Karaaslan

Efkan Ala

Emine Zeybek

Erkan Kandemir

Erol Kaya

Fatih Şahin

Fatma Aksal

Fatma Betül Sayan Kaya

Gökçen Özdoğan Enç

Hacı Bayram Türkoğlu

Hamza Dağ

Harun Karacan

Hatice Kübra Öztürk Gökkaya

Hatice Merve Tatar

Hayati Yazıcı

İbrahim Halil Yıldız

İffet Polat

Jülide Sarıeroğlu

Leyla Şahin Usta

Lütfi Elvan

Mahir Ünal

Markar Eseyan

Mehmet Özhaseki

Metin Bulut

Metin Yavuz

Murat Baybatur

Mustafa Ataş

Mustafa Köse

Mustafa Yel

Mustafa Yeneroğlu

Mahmut Atilla Kaya

Numan Kurtulmuş

Nurettin Canikli

Orhan Miroğlu

Osman Nuri Gülaçar

Ömer Çelik

Öznur Çalık

Tuğba Işık Ercan

Vedat Demiröz

Vildan Polat

Yavuz Subaşı

Zehra Taşkesenoğlu



LİSTE DIŞI KALANLAR



Ali Aydınoğlu

Abdulhamit Gül

Asuman Erdoğan

Bekir Bozdağ

Berat Albayrak

Burhan Kuzu

Bülent Karakuş

Cahit Özkan

Ethem Sancak

Fevzi Şanverdi

İsa Sinan Göktaş

İshak Gazel

İsmail Emrah Karayel

Mehmet Eker Yılmaz

Mehmet Mehdi Eker

Mehmet Muş

Mustafa Savaş

Mustafa Yel

Ravza Kavakçı Kan

Recep Uncuoğlu

Rümeysa Kadak

Süleyman Soylu

Tamer Dağlı

Yasemin Atasever

Zeki Aygün

Zelkif Kazdal

Zeyid Aslan

Zeynep Alkış



