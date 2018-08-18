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AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu. 50 kişilik listede 29 yeni isim var.

AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu. 50 kişilik listede 29 yeni isim var.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 15:39
AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu. 50 kişilik listede 29 yeni isim var.

AK Parti'nin yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli oldu.

50 kişilik listede 21 kişi yerini korurken 29 yeni isim listeye girdi.

Yeni MKYK'da 15 kadın üye bulunurken, milletvekili olmayan 8 kişi yer alıyor.

İşte yeni MKYK'da yer alan isimler:

Ahmet Arslan
Ahmet Sami Ceylan
Ahmet Sorgun
Ahmet Tan
Ali İhsan Yavuz
Bülent Tüfenkci
Büşra Paker
Cevdet Yılmaz
Çiğdem Karaaslan
Efkan Ala
Emine Zeybek
Erkan Kandemir
Erol Kaya
Fatih Şahin
Fatma Aksal
Fatma Betül Sayan Kaya
Gökçen Özdoğan Enç
Hacı Bayram Türkoğlu
Hamza Dağ
Harun Karacan
Hatice Kübra Öztürk Gökkaya
Hatice Merve Tatar
Hayati Yazıcı
İbrahim Halil Yıldız
İffet Polat
Jülide Sarıeroğlu
Leyla Şahin Usta
Lütfi Elvan
Mahir Ünal
Markar Eseyan
Mehmet Özhaseki
Metin Bulut
Metin Yavuz
Murat Baybatur
Mustafa Ataş
Mustafa Köse
Mustafa Yel
Mustafa Yeneroğlu
Mahmut Atilla Kaya
Numan Kurtulmuş
Nurettin Canikli
Orhan Miroğlu
Osman Nuri Gülaçar
Ömer Çelik
Öznur Çalık
Tuğba Işık Ercan
Vedat Demiröz
Vildan Polat
Yavuz Subaşı
Zehra Taşkesenoğlu

LİSTE DIŞI KALANLAR

Ali Aydınoğlu
Abdulhamit Gül
Asuman Erdoğan
Bekir Bozdağ
Berat Albayrak
Burhan Kuzu
Bülent Karakuş
Cahit Özkan
Ethem Sancak
Fevzi Şanverdi
İsa Sinan Göktaş
İshak Gazel
İsmail Emrah Karayel
Mehmet Eker Yılmaz
Mehmet Mehdi Eker
Mehmet Muş
Mustafa Savaş
Mustafa Yel
Ravza Kavakçı Kan
Recep Uncuoğlu
Rümeysa Kadak
Süleyman Soylu
Tamer Dağlı
Yasemin Atasever
Zeki Aygün
Zelkif Kazdal
Zeyid Aslan
Zeynep Alkış

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