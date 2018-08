AK Parti MYK belirlendi

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, PARTİSİNİN YENİ MYK ÜYELERİNİ BELİRLEDİ



AK PARTİ'NİN YENİ MERKEZ YÜRÜTME KURULU'NDA GENEL BAŞKANVEKİLLİĞİNE NUMAN KURTULMUŞ, SİYASİ VE HUKUKİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINA HAYATİ YAZICI, GENEL SEKRETERLİĞE FATİH ŞAHİN VE PARTİ SÖZCÜLÜĞÜNE ÖMER ÇELİK GETİRİLDİ



AK PARTİ MYK LİSTESİNDE ERKAN KANDEMİR, ALİ İHSAN YAVUZ, MAHİR ÜNAL, CEVDET YILMAZ, FATMA BETÜL SAYAN KAYA, MEHMET ÖZHASEKİ, LÜTFİ ELVAN, JÜLİDE SARIEROĞLU, VEDAT DEMİRÖZ, HAMZA DAĞ, LEYLA ŞAHİN USTA VE ÇİĞDEM KARAASLAN YER ALDI



Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.



Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Kongresi'nin büyük bir coşkuyla yapıldığını söyledi.



Salonun içinde ve dışında son derece dinamik bir topluluk olduğunu belirten Çelik, her kongrenin bir yandan AK Parti'nin ilkelere dayanan geleneğinin sürdürülmesi açısından, diğer yandan da AK Parti'nin tazelenmesi, gücünün, enerjisinin yenilenmesi açısından çeşitli sentezler ortaya çıkardığını dile getirdi.



Bu kongrede de AK Parti geleneğinin taşınması, yaşatılması, aynı zamanda da bunun yeni enerjilerle, yeni dinamiklerle donatılması şeklinde bir sentezin ortaya çıktığını vurgulayan Çelik, "Kuşkusuz önemli olan şudur: AK Parti kongreleri, Türk demokrasi hayatının dönüm noktalarıdır. Her zaman için AK Parti kongrelerinden sonra yeni reform süreçleri, yeni atılım süreçleri ortaya çıkmıştır. Bir bakıma Türk siyasi hayatında, AK Parti kongrelerinin Türk siyasi hayatında yarattığı evreleri olarak okuyabiliriz." diye konuştu.



Göreve getirilenlerin birçoğunun MKYK ve MYK'de görev aldıklarını ifade eden Çelik, "AK Parti MKYK'sini de AK Parti'nin en üst yönetim organı olmasının yanı sıra bir siyaset okulu, Türkiye'ye dönük demokratik perspektiflerin geliştirildiği bir düşünce okulu olarak değerlendiririz her zaman. Bu nedenle de AK Parti'de birikimi temsil eden arkadaşlarımızla, yenilenmeyi temsil eden arkadaşlarımız arasında verimli bir iletişimin ortaya çıktığı bir zemin olarak da düşünürüz." değerlendirmesinde bulundu.



Bu çerçevede Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni MKYK'ye seçilenleri tebrik ettikten sonra yeni dönemdeki hedeflerle ilgili değerlendirme yaptığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:



"En önemli meselemiz, yeni MKYK'mizin Türkiye'deki meseleleri kucaklayan, kavrayan, buna yönelik toplumsal talepleri dikkate alan, bu toplumsal talepler temelinde siyasi temsil üreten bir işlevi ortaya koymasıdır çünkü en üst yönetim organıdır, en üst siyasi organdır. Sadece AK Parti'ye, partinin kurumsal kimliğine yön vermekle kalmaz, aynı zamanda Türkiye'de sivil siyasetin gelişmesine, sivil siyasetin yönetilmesine, sivil siyasetin çeşitli ulaştığı evrelerin değerlendirilmesine de MKYK düzeyinde bakılır, değerlendirilir ve ele alınır."



MKYK'den MYK çıktığını hatırlatan Çelik, Merkez Yürütme Kurulu'na ilişkin Genel Başkan Erdoğan'ın değerlendirdiği isimleri açıkladı.



Buna göre, AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda Genel Başkanvekilliğine Numan Kurtulmuş'un, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hayati Yazıcı'nın Genel Sekreterliğe Fatih Şahin'in getirildiğini belirten Çelik, Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Özhaseki, Lütfi Elvan, Jülide Sarıeroğlu, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Leyla Şahin Usta ve Çiğdem Karaaslan'ın da listede yer aldığını kaydetti.



Parti sözcülüğü görevini de kendisinin yürüteceğini ifade eden Çelik, MYK'nin Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacağını söyledi.



Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu MKYK ile ilgili söylemek istediğim şey, özellikle kadın üyelerimizin ve genç üyelerimizin güçlü bir şekilde temsil edilmesine önem verilmiştir. En genç arkadaşımız 21 yaşındadır. Bu şekilde birikimle genç üyelerimiz arasında uygun bir denge, uygun bir sentezin ortaya çıkmasına özen gösterilmiştir. AK Parti MKYK'si ve AK Parti MYK'si, Türkiye'de sivil siyasetin gelişmesi için, Türkiye'de sivil siyaset alanının, demokratik siyasetin güçlenmesi için güçlü siyasi aktörler, güçlü siyasi öznelerdir.



O sebeple bugünkü kongremizde ortaya çıkan bu tablonun ülkemize, bütün yakın çevremize, dünyadaki bütün demokratik güçlere hayırlı olmasını diliyoruz. Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz."