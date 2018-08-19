banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
88735
ALTIN
229.442
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6730
EURO
6.8881
Plajda iki grup arasında tartışma
PLAJDA İKİ GRUP ARASINDA TARTIŞMA
27 yaşındaki kişi boğulma sonucu hayatını kaybetti
27 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Kayıp aranıyor!
KAYIP ARANIYOR
Kayıp kişi evine döndü
KAYIP KİŞİ EVİNE DÖNDÜ
banner282

AK Parti MYK belirlendi

AK Parti MYK belirlendi

19 Ağustos 2018 Pazar 06:57
AK Parti MYK belirlendi

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, PARTİSİNİN YENİ MYK ÜYELERİNİ BELİRLEDİ

AK PARTİ'NİN YENİ MERKEZ YÜRÜTME KURULU'NDA GENEL BAŞKANVEKİLLİĞİNE NUMAN KURTULMUŞ, SİYASİ VE HUKUKİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞINA HAYATİ YAZICI, GENEL SEKRETERLİĞE FATİH ŞAHİN VE PARTİ SÖZCÜLÜĞÜNE ÖMER ÇELİK GETİRİLDİ

AK PARTİ MYK LİSTESİNDE ERKAN KANDEMİR, ALİ İHSAN YAVUZ, MAHİR ÜNAL, CEVDET YILMAZ, FATMA BETÜL SAYAN KAYA, MEHMET ÖZHASEKİ, LÜTFİ ELVAN, JÜLİDE SARIEROĞLU, VEDAT DEMİRÖZ, HAMZA DAĞ, LEYLA ŞAHİN USTA VE ÇİĞDEM KARAASLAN YER ALDI

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Kongresi'nin büyük bir coşkuyla yapıldığını söyledi.

Salonun içinde ve dışında son derece dinamik bir topluluk olduğunu belirten Çelik, her kongrenin bir yandan AK Parti'nin ilkelere dayanan geleneğinin sürdürülmesi açısından, diğer yandan da AK Parti'nin tazelenmesi, gücünün, enerjisinin yenilenmesi açısından çeşitli sentezler ortaya çıkardığını dile getirdi.

Bu kongrede de AK Parti geleneğinin taşınması, yaşatılması, aynı zamanda da bunun yeni enerjilerle, yeni dinamiklerle donatılması şeklinde bir sentezin ortaya çıktığını vurgulayan Çelik, "Kuşkusuz önemli olan şudur: AK Parti kongreleri, Türk demokrasi hayatının dönüm noktalarıdır. Her zaman için AK Parti kongrelerinden sonra yeni reform süreçleri, yeni atılım süreçleri ortaya çıkmıştır. Bir bakıma Türk siyasi hayatında, AK Parti kongrelerinin Türk siyasi hayatında yarattığı evreleri olarak okuyabiliriz." diye konuştu.

Göreve getirilenlerin birçoğunun MKYK ve MYK'de görev aldıklarını ifade eden Çelik, "AK Parti MKYK'sini de AK Parti'nin en üst yönetim organı olmasının yanı sıra bir siyaset okulu, Türkiye'ye dönük demokratik perspektiflerin geliştirildiği bir düşünce okulu olarak değerlendiririz her zaman. Bu nedenle de AK Parti'de birikimi temsil eden arkadaşlarımızla, yenilenmeyi temsil eden arkadaşlarımız arasında verimli bir iletişimin ortaya çıktığı bir zemin olarak da düşünürüz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu çerçevede Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni MKYK'ye seçilenleri tebrik ettikten sonra yeni dönemdeki hedeflerle ilgili değerlendirme yaptığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"En önemli meselemiz, yeni MKYK'mizin Türkiye'deki meseleleri kucaklayan, kavrayan, buna yönelik toplumsal talepleri dikkate alan, bu toplumsal talepler temelinde siyasi temsil üreten bir işlevi ortaya koymasıdır çünkü en üst yönetim organıdır, en üst siyasi organdır. Sadece AK Parti'ye, partinin kurumsal kimliğine yön vermekle kalmaz, aynı zamanda Türkiye'de sivil siyasetin gelişmesine, sivil siyasetin yönetilmesine, sivil siyasetin çeşitli ulaştığı evrelerin değerlendirilmesine de MKYK düzeyinde bakılır, değerlendirilir ve ele alınır."

MKYK'den MYK çıktığını hatırlatan Çelik, Merkez Yürütme Kurulu'na ilişkin Genel Başkan Erdoğan'ın değerlendirdiği isimleri açıkladı.

Buna göre, AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda Genel Başkanvekilliğine Numan Kurtulmuş'un, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hayati Yazıcı'nın Genel Sekreterliğe Fatih Şahin'in getirildiğini belirten Çelik, Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Özhaseki, Lütfi Elvan, Jülide Sarıeroğlu, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Leyla Şahin Usta ve Çiğdem Karaaslan'ın da listede yer aldığını kaydetti.

Parti sözcülüğü görevini de kendisinin yürüteceğini ifade eden Çelik, MYK'nin Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacağını söyledi.

Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu MKYK ile ilgili söylemek istediğim şey, özellikle kadın üyelerimizin ve genç üyelerimizin güçlü bir şekilde temsil edilmesine önem verilmiştir. En genç arkadaşımız 21 yaşındadır. Bu şekilde birikimle genç üyelerimiz arasında uygun bir denge, uygun bir sentezin ortaya çıkmasına özen gösterilmiştir. AK Parti MKYK'si ve AK Parti MYK'si, Türkiye'de sivil siyasetin gelişmesi için, Türkiye'de sivil siyaset alanının, demokratik siyasetin güçlenmesi için güçlü siyasi aktörler, güçlü siyasi öznelerdir.

O sebeple bugünkü kongremizde ortaya çıkan bu tablonun ülkemize, bütün yakın çevremize, dünyadaki bütün demokratik güçlere hayırlı olmasını diliyoruz. Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz."

 

banner288
Son Güncelleme: 19.08.2018 10:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berna Laçin: ‘Ben sadece işimi yaparım’ ayağına yatan sus pus ünlüler…
Berna Laçin: ‘Ben sadece işimi yaparım’ ayağına yatan sus pus ünlüler…
Muharrem İnce özür diledi
Muharrem İnce özür diledi
THY'den Tarihi Rekor
THY'den Tarihi Rekor
Kastamonu’da yangın 8 aileyi evsiz bıraktı
Kastamonu’da yangın 8 aileyi evsiz bıraktı
Liderlerin bayram programları belli oldu
Liderlerin bayram programları belli oldu
Yeni havalimanıyla uçak bilet fiyatları düşecek
Yeni havalimanıyla uçak bilet fiyatları düşecek
Tatilin ilk günü hava yolunu 750 bin yolcu tercih etti
Tatilin ilk günü hava yolunu 750 bin yolcu tercih etti
Türkiye’nin özgün helikopteri gökyüzüyle buluşmaya gün sayıyor
Türkiye’nin özgün helikopteri gökyüzüyle buluşmaya gün sayıyor
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti
Tavuk kümesinden çıktı, polisleri bile şaşırttı
Tavuk kümesinden çıktı, polisleri bile şaşırttı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim