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AK Parti'den 24 Haziran seçimleri için yeni seçim filmi!

Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyası dahilinde, hazırlanan “Zümrüdü Anka” filmi, bu akşam tüm kanallarda 21:00 itibariyle yayına girdi.

AK Parti'den 24 Haziran seçimleri için yeni seçim filmi!

Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyası dahilinde, hazırlanan “Zümrüdü Anka” filmi, bu akşam tüm kanallarda 21:00 itibariyle yayına girdi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 21:57
AK Parti'den 24 Haziran seçimleri için yeni seçim filmi!

AK Parti'den 24 Haziran seçimleri için yeni seçim filmi!

Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyası dahilinde, hazırlanan “Zümrüdü Anka” filmi, bu akşam tüm kanallarda 21:00 itibariyle yayına girdi.

AK-Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyası dahilinde, Yine Ajans tarafından hazırlanan “Zümrüdü Anka” filmi, bu akşam tüm kanallarda 21:00 itibariyle yayına girdi.

DÖRT AŞAMALI OLARAK PLANLANDI

AK-Parti'den yapılan açıklamaya göre, dört aşamalı olarak planlanmış kampanyanın prestij ayağının ilk bölümünü oluşturan film için Türkiye'de bugüne kadar kullanılmamış çekim teknikleri kullanıldı.



Açıklamada şöyle denildi:

YAKLAŞIK 350 KİŞİ ÇALIŞTI

Prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarında yaklaşık 350 kişinin çalıştığı proje için hem Türkiye hem yurtdışında özel platolar kuruldu.



AMERİKA, HİNDİSTAN, FAS GİBİ FARKLI ÜLKELERDE ÇALIŞMALAR YAPILDI

Amerika, Hindistan Fas gibi farklı ülkelerde yapılan çalışmalar neticesinde; hayalle gerçek, özgün bir dille seyirciyle buluşuyor.



İŞTE ERDOĞAN'IN OKUDUĞU ZÜMRÜDÜ ANKA ŞİİRİ

Seçim filminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği şiir ise şöyle:

Ey Türkiye!
Sonsuzlukta yankılanan yolun şimdi başındasın..
Sen ki,
Anadolumun kapılarını açan Alparslan,
Ecdadını yücelten Melikşah'sın!

Gördüğün rüyadır hayra alamet,
Gazi Osman'ın göğsünü delen o dev çınarsın!

Ey Türkiye!
Geçmişini bil ki, geleceğe ışık olasın..
Fatih'in dediği gibi, senin kudretinin ulaştığı yere,
Onların hayalleri dahi ulaşamasın!

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Kılıcın yurt tutmak için kavis çizerken havada,
İstanbul izler ordunu, aşkla bezenmiş hitabında..


Toprakları değil,
Gönülleri fethedesin..
Çölü dahi geçerken,
Hakk'a saygından atından inesin!

Süleyman gibi, her koşulda,
Zaferi kendine vaat edesin!
Ey Türkiye!
Karşına ordu da çıkar, zorba da..

Hatırla ki,
Sen çürük ipliğe elma dizenlerin üstesinden gelen
Abdülhamit'in neferisin!

Sen ki Zümrüd-ü Anka,
Bandırma'dan havalanan bir umut,
Kurtuluş Mücadelesi'nin siperisin..
Naçiz bedenin toprak da olsa,
Cumhuriyetinin ilelebet yaşayacağının resmisin!

Ey Türkiye!
Bak ufuktaki yola..
Tarihini, atalarını, kardeşini kolla..

Şimdi,
Elini uzat,
Başlasın en güçlü devir..
Yenilenmek, şahlanmak, dörtnala koşmak için..
İstikrar ve istikbal için..

Kavgayı, kederi, “kaderimiz bu” söylemini geride bırakarak..
Birlik, bereket, bolluk için..
Türkiye'nin dönemi..
Türkiye Vakti!
Gel, birlikte olsun.

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