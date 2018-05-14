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AK Parti'de mülakatlar tamam Erdoğan'ı bekliyorlar...

24 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili seçimleri için AK Parti'ye 7.343 kişi başvuruda bulundu. Mülakatlarda 2.100 aday adayının isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasına karar verildi. Mevcut vekillerden 22'si başvuru yapmazken, 294 vekil yeniden başvuru yaptı. Erdoğan 2.394 milletvekili aday adayından 600'ünün ismine karar verecek.

AK Parti'de mülakatlar tamam Erdoğan'ı bekliyorlar...

24 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili seçimleri için AK Parti'ye 7.343 kişi başvuruda bulundu. Mülakatlarda 2.100 aday adayının isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasına karar verildi. Mevcut vekillerden 22'si başvuru yapmazken, 294 vekil yeniden başvuru yaptı. Erdoğan 2.394 milletvekili aday adayından 600'ünün ismine karar verecek.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 00:10
AK Parti'de mülakatlar tamam Erdoğan'ı bekliyorlar...

AK Parti'de mülakatlar tamamlandı

24 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili seçimleri için AK Parti'ye 7.343 kişi başvuruda bulundu. Mülakatlarda 2.100 aday adayının isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmasına karar verildi. Mevcut vekillerden 22'si başvuru yapmazken, 294 vekil yeniden başvuru yaptı. Erdoğan 2.394 milletvekili aday adayından 600'ünün ismine karar verecek.

AK Parti'de mülakatlar tamamlandı, sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantılara geldi. Erdoğan, İngiltere ziyaretinin ardından 2.394 aday adayı arasından 600 ismi belirleyecek.

AK Parti'de aday adaylarını Genel Başkan Yardımcısı'nın başkanlık ettiği 14 komisyon mülakata aldı. 7 Mayıs'ta çalışmalara başlayan komisyon 12 Mayıs itibarı ile çalışmalarını tamamladı. Komisyon, 6 günlük sürede 85 ila 100 kişiyi mülakata aldı. Günde 15 saate yakın çalışma yürütüldü.

'EN AZ BAŞVURU TUNCELİ'DEN'

AK Parti'ye 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için 7.343 aday başvuruda bulundu. En fazla vekillik başvurusu bin 387 ile İstanbul, en az başvuru 2 vekil çıkaran Tunceli'den. Tunceli'den 5 aday milletvekilliği başvurusu yaptı.

56 farklı meslek grubundan yapılan başvurularda ilk sırayı avukatlar aldı. Mülakatlarda 5 bin 243 kişi elendi. Ve 2.100 ismin Erdoğan'a sunulması kararlaştırıldı.

AK Parti'nin mevcut 316 milletvekilinden 22'si başvuru yapmadı. 294 vekil yeniden başvuruda bulundu. Bu durumda Erdoğan, 600 ismi 2.394 kişi arasından seçecek.

Anahtar Kelimeler:
AkpMÜLAKATTamamlandı
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