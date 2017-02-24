'Aile Yemekleri'nin Önemi

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. EROL: "AİLE YEMEKLERİNE AYRILAN ZAMAN ARTTIKÇA ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN MADDE BAĞIMLISI OLMA ORANI AZALMAKTA, AKADEMİK BAŞARILARI ARTMAKTA VE POZİTİF DEĞERLERE SAHİP OLMAKTALAR"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuran Erol, aile yemeklerine ayrılan zaman arttıkça gençlerin madde bağımlısı olma oranının azaldığını bildirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle yaptığı "Aile Yapısı Araştırması"na göre, hafta içinde akşam yemeğinde yüzde 78,2, hafta sonları da yüzde 83,1 oranında aile bireylerinin bir araya geldiği belirtildi.

Hafta içinde sabah kahvaltısında bir araya gelme oranının yüzde 43,4'te kaldığı, bu oranın hafta sonu yüzde 72,3'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erol, yemek yeme alışkanlığının sadece bireysel değil sosyal bir davranış olduğunu belirtti.

Bir arada yenilen aile yemeklerinin çocuklar ve ergenler üzerinde olumlu etkilerinin kanıtlandığını bildiren Prof. Dr. Erol, şunları kaydetti:

"Aile yemeklerine ayrılan zaman arttıkça çocukların ve gençlerin madde bağımlısı olma oranı azalmakta, akademik başarıları artmakta ve pozitif değerlere sahip oluyorlar. Kadının iş gücüne katılma oranı, iş doyumu, stres seviyesi, ebeveynlik tutumları, çocuk sayısı, yemeğe karşı tutumlar, gelenekler, eğitim seviyesi, değerler gibi unsurlar yemek yeme alışkanlıklarını etkiliyor. Ailelerin yüzde 78'inin hafta içi akşam yemeğinde bir araya gelmesi pek çok gelişmiş ülkeden yüksek bir rakam."