Türkiye:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Şubat 2017 Cuma 10:26

"Aile Yemekleri"nin Önemi

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuran Erol, aile yemeklerine ayrılan zaman arttıkça gençlerin madde bağımlısı olma oranının azaldığını bildirdi.

'Aile Yemekleri'nin Önemi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. EROL: "AİLE YEMEKLERİNE AYRILAN ZAMAN ARTTIKÇA ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN MADDE BAĞIMLISI OLMA ORANI AZALMAKTA, AKADEMİK BAŞARILARI ARTMAKTA VE POZİTİF DEĞERLERE SAHİP OLMAKTALAR"

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuran Erol, aile yemeklerine ayrılan zaman arttıkça gençlerin madde bağımlısı olma oranının azaldığını bildirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğiyle yaptığı "Aile Yapısı Araştırması"na göre, hafta içinde akşam yemeğinde yüzde 78,2, hafta sonları da yüzde 83,1 oranında aile bireylerinin bir araya geldiği belirtildi.

Hafta içinde sabah kahvaltısında bir araya gelme oranının yüzde 43,4'te kaldığı, bu oranın hafta sonu yüzde 72,3'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Erol, yemek yeme alışkanlığının sadece bireysel değil sosyal bir davranış olduğunu belirtti.

Bir arada yenilen aile yemeklerinin çocuklar ve ergenler üzerinde olumlu etkilerinin kanıtlandığını bildiren Prof. Dr. Erol, şunları kaydetti:

"Aile yemeklerine ayrılan zaman arttıkça çocukların ve gençlerin madde bağımlısı olma oranı azalmakta, akademik başarıları artmakta ve pozitif değerlere sahip oluyorlar. Kadının iş gücüne katılma oranı, iş doyumu, stres seviyesi, ebeveynlik tutumları, çocuk sayısı, yemeğe karşı tutumlar, gelenekler, eğitim seviyesi, değerler gibi unsurlar yemek yeme alışkanlıklarını etkiliyor. Ailelerin yüzde 78'inin hafta içi akşam yemeğinde bir araya gelmesi pek çok gelişmiş ülkeden yüksek bir rakam."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğrelti Otuyla Suyu Arıttı Eğrelti Otuyla Suyu Arıttı
Fırat Kalkanı'nda Bab Ele Geçirildi Fırat Kalkanı'nda Bab Ele Geçirildi
Fırat Kalkanı HarekÂtı’nda 56 Terörist Etkisiz Hale Getirildi Fırat Kalkanı HarekÂtı’nda 56 Terörist Etkisiz...
Fatma Girik: "Sağlığım Çok İyi" Fatma Girik: "Sağlığım Çok İyi"
Yıldırım: “Anlaşma Olacaksa Dört Özgürlük Sağlanmalı…” Yıldırım: “Anlaşma Olacaksa Dört Özgürlük...
Günün En İğrenç Haberi! Günün En İğrenç Haberi!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Eğrelti Otuyla Suyu Arıttı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde özel bir lisede okuyan öğrenci, hazırladığı projeyle eğreti otuyla kirli...

Haberi Oku