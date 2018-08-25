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Aile boyu rezalet!

Antalya’nın Alanya ilçesindeki 2 ayrı alışveriş merkezine müşteri gibi gelerek hırsızlık yaptığı iddia edilen İran uyruklu anne ve 2 kızı gözaltına alındı. Zanlıların Türkiye'nin pek çok ilinde de benzer şekilde hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

Aile boyu rezalet!

Antalya’nın Alanya ilçesindeki 2 ayrı alışveriş merkezine müşteri gibi gelerek hırsızlık yaptığı iddia edilen İran uyruklu anne ve 2 kızı gözaltına alındı. Zanlıların Türkiye'nin pek çok ilinde de benzer şekilde hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 23:03
Aile boyu rezalet!

Antalya’nın Alanya ilçesindeki 2 ayrı alışveriş merkezine müşteri gibi gelerek hırsızlık yaptığı iddia edilen İran uyruklu anne ve 2 kızı gözaltına alındı. Zanlıların Türkiye'nin pek çok ilinde de benzer şekilde hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Oba Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerindeki bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasına müşteri gibi giren İran uyruklu anne Nazain S. (54) ile Almasadat S. (34) ve Sarah S. (18), tezgahtaki ürünleri incelemeye başladı. Bir süre içeride vakit geçiren ailenin birkaç ürün aldığını mağaza çalışanı güvenlik kamerasından fark etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ YAKALATTI

Bunun üzerine mağaza çalışanları aileyi yakalayıp durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı ve İranlı ailenin hırsızlık yaptığı belirleyerek gözaltına aldı. 

AYNI YÖNTEMLE PEK ÇOK İLDE

Gözaltına alınan Nazain S., Almasadat S. ve Sarah S.’nin polis merkezindeki işlemlerinde Alanya’nın Konaklı Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde de aynı yöntemle hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Türkiye'nin birçok ilindeki AVM’ler den de hırsızlık yaptığı ileri sürülen İranlı aile emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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