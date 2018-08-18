Ahu Yağtu, Çeşme’de tatilin keyfini çıkarıyor

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in annesi eski manken ve oyuncu Ahu Yağtu, Çeşme'de yaz günlerinin keyfini sürüyor. Bol bol yüzüp güneşlenen Yağtu, düzgün fiziğiyle göz doldurdu.

Sık sık Cem Yılmaz ile polemikleriyle gündeme gelen eski eşi Ahu Yağtu, Yılmaz’ın yeni sevgilisi Defne Samyeli’nin Çeşme’de verdiği bikinili pozların ardından Çeşme Momo Beach’te görüntülendi.

Düzgün fiziği ile objektiflere yansıyan bir çocuk annesi Yağtu arkadaşları ile birlikte gün boyu güneşlenip denize girdi.

Yağtu ve oğlu Kemal’e Cem Yılmaz’ın Kurban Bayramı tatilinde eşlik edeceği öğrenildi.